Ministério da Saúde aponta AL com a quarta melhor cobertura vacinal contra a Influenza

Data: 16/05/2019

Faltando 15 dias do término da Campanha de Vacinação contra a Influenza, Alagoas já imunizou 68,66% do público-alvo, o que corresponde a 602.133 das 876.935 pessoas preconizadas. O índice, que deve chegar a no mínimo 90% até o dia 31 de maio, aponta que o Estado alcançou, até às 10 horas desta quinta-feira (16), a quarta melhor cobertura entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, segundo aponta o Ministério da Saúde.

De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), na primeira posição aparece o estado do Amazonas, com 91,34%; seguido pelo Amapá, com 83,81%. Na terceira colocação, surge o Espírito Santo, que já vacinou 69,41 do público alvo. Com relação a Alagoas, das 294.687 crianças que devem ser imunizadas até o dia 31 deste mês, 190.744 já foram vacinadas, o que corresponde a 64,72%. No caso dos trabalhadores da saúde, já foram vacinados 67,86%, representando 50.403 dos 74.278 preconizadas.

Ainda segundo o PNI, já foram vacinadas 70,37% das gestantes alagoanas, o que corresponde a 25.428 das 36.133 preconizadas. No caso das puérperas, 4.963 foram imunizadas, representando 83,61% das 5.936 que devem tomar a vacina contra a Influenza.

Quanto aos indígenas, 9.621 já receberam a dose da vacina, o que equivale a 81,18% dos 11.851 preconizados. Dos 280.517 idosos alagoanos que devem se imunizar conta a Influenza, 210.582 tomaram a vacina até esta quinta-feira (16), o correspondente a 75,07%. O PNI aponta, ainda, que 27.688 professores dos Ensinos Básico, Médio e Superior já foram vacinados, representando 66,69% dos 41.515 que devem ser contemplados.

Com relação aos 112.390 portadores de comorbidades que devem se vacinar, 78,697 já foram imunizados, representando 70,02%, segundo aponta o PNI. Das 4.098 pessoas privadas de liberdade, 1.197 foram vacinadas até está quinta-feira (16), o que corresponde a 29,21%.

Já referente aos trabalhadores do Sistema Prisional, o índice já alcançou 81,90% dos 1.260 que devem ser vacinados, o que corresponde a 1.032 imunizados. O PNI aponta, também, que 3.781 dos 14.270 policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas já foram vacinados, representando 26,50% do total.

Onde se vacinar – Para tomar a vacina contra a Influenza, o público-alvo deve procurar os postos nos 102 municípios do Estado. No caso dos profissionais do Sistema Prisional e da população privada de liberdade, os vacinadores percorrem as unidades.

Com relação aos idosos acamados e com dificuldade de locomoção, as equipes volantes se deslocam até as residências. Para isso, basta que os familiares contatem as Secretarias de Saúde do município de origem do usuário e façam o agendamento.

“É importante que os integrantes do público alvo compararem aos locais de vacinação portando o cartão. É sempre bom lembrar que a vacina leva 10 dias para começar a fazer efeito e, por isso, o quanto antes comparecer aos postos de vacinação, mais cedo estará protegido”, salientou a assessora do PNI em Alagoas, Denise Castro, ressaltando que a vacina previne contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B.



Fonte: Agência Alagoas