Com Firmino na lista, Tite anuncia convocados para a Copa América

Data: 17/05/2019



Agora é oficial. No fim da manhã desta sexta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Tite convocou os 23 jogadores que defenderão a Seleção na Copa América, disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho em solo brasileiro depois de 30 anos. As principais novidades ficaram por conta do retorno de Neymar, fora dos últimos amistosos por lesão no pé, e da convocação de David Neres.

Destaque do Ajax na temporada, Neres foi convocado por Tite pela primeira vez em março para os amistosos diante de Panamá e República Tcheca, substituindo o então lesionado Vinícius Júnior. Em seu clube, contribuiu com gols em jogos eliminatórios da Liga dos Campeões, como diante de Real Madrid e Juventus, que contribuíram diretamente para a campanha histórica na competição continental.

De acordo com a programação, os jogadores começarão a se apresentar na Granja Comary, dia 22 de maio. Depois, a Seleção Brasileira ainda terá mais dois amistosos. No dia 5 de junho, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, a Seleção enfrentará pela primeira vez o Catar. Quatro dias depois, o compromisso será diante de Honduras no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Cabeça de chave do Grupo A, o Brasil terá pela frente a Bolívia na abertura da 46ª edição da Copa América, dia 14 de junho, no Morumbi, em São Paulo. Depois, Tite e seus comandados medirão forças com a Venezuela, dia 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e Peru, na Arena Corinthians, também na capital paulista, no dia 22. As duas melhores equipes de cada chave e os dois melhores terceiros avançam para as quartas de final.

Caso a Seleção termine a primeira fase em primeiro lugar, jogará as quartas na Arena do Grêmio, no dia 27 de junho. Avançando, disputará a semifinal no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 2 de julho. Já a grande final está confirmada para acontecer no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 7 de julho, às 17h. Agora, se passar em segundo lugar, o Brasil vai ao Maracanã nas quartas de final, no dia 28 de junho, e à Arena do Grêmio, no dia 3 de julho.

Confira os convocados por Tite para a Copa América:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City)

Defensores: Alex Sandro (Juventus); Marquinhos, Thiago Silva e Dani Alves (PSG); Éder Militão (Porto), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Miranda (Inter de Milão)

Meio-campistas: Allan (Napoli); Philippe Coutinho e Arthur (Barcelona); Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City) e Lucas Paquetá (Milan)

Atacantes: David Neres (Ajax), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Richarlison (Everton)

Fonte: Gazeta Esportiva