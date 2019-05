Semthas realiza evento em reconhecimento a empresários que aderiram a Lei da aprendizagem em Penedo

Data: 17/05/2019



A Casa de Aposentadoria recebeu na manhã última quinta-feira (16), o evento em reconhecimento as empresas cumpridoras das cotas legais da Lei da Aprendizagem em Penedo. Participaram da solenidade o Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, o vice-prefeito Ronaldo Lopes, a Consultora do centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Clea Zuleica da Silva, vereadores, secretário municipais, jovens beneficiados, empresários, entre outros. O evento foi realizado pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Após a fala das autoridades presentes e a apresentação dos resultados da campanha de combate ao trabalho infantil; os empresários presentes receberam a placa de reconhecimento pela sua contribuição com os propósitos da campanha, além do relevante papel social que desempenham ao contratarem os jovens aprendizes. Atualmente 23 empresas locais estão participando com a contratação de 34 adolescestes e jovens, a partir dos 16 anos de idade.

O coordenador da Juventude de Penedo Cleiton Porfírio, destacou que por meio das cotas legais da Lei de Aprendizagem os adolescentes penedenses estão tendo uma oportunidade ímpar de obter experiência e capacitação profissional, tendo os empresários um papel fundamental nesse contexto.

O Vice Prefeito Ronaldo Lopes destacou a importância do trabalho realizado pela Semthas, no sentido de capacitar esses jovens e também das empresas contratantes, o que define o futuro de muitos ao capacitá-los para o mercado de trabalho, onde os mesmos adquirem a experiência necessária para desempenhar diversas funções.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão ressaltou que uma das primeiras exigências das empresas quando vão contratar um funcionário é saber se esse tem experiência, a qual pode ser adquirida por meio dessas contratações de jovens aprendizes. Também citou o importante trabalho realizado pela semthas nas feiras livres do município, com a criação dos “carregadores legais”, que obrigatoriamente devem ser maiores de idade e o encaminhamento das crianças para a prática esportiva, no horário em que os mesmos estariam realizando o “carrego” na feira.

“Os jovens aprendizes começam sem nenhuma experiência, mas é preciso investir na formação desses novos profissionais, tendo essas empresas um papel fundamental, com responsabilidade social, pois esses jovens são o futuro do nosso pais”, afirmou.

Após a fala das autoridades a jovem-aprendiz Mariana, contratada pelas Lojas americanas em Penedo falou para os presentes sobre como está sendo poder trabalhar e aprender, na qual destaca pontos importantes que são aprendidos ao desempenhar sua função, a exemplo de saber cumprir horário, atender bem as pessoas e a realizar com êxito as tarefas solicitadas no dia-dia.

O coordenador de Planejamento da Semthas Vinicius Barbosa apresentou para o público presente, os resultados da campanha de combate ao trabalho infantil e também as estratégias legais utilizadas, sendo uma delas o contato com as empresas, para que essas passassem a aderir as cotas legais de aprendizagem, o que é previsto pela lei número 0.097/2000, regulamentada pelo decreto Federal nº 5.598/2005, determinando que as empresas de médio a grande porte devem possuir uma porcentagem equivalente a 5% e 15% de jovens aprendizes em trabalho e/o estágio, desempenhando alguma função dentro da empresa

Vinicius Barbosa explicou ainda que com essa lei muitos adolescentes e jovens podem ser retirados de trabalhos informais considerados insalubres.

“Além de garantir experiência e qualificação profissional para o jovem, essas empresas deixam um importante legado social, ao contribuírem com a preparação desses aprendizes para o mercado de trabalho”, declarou.

Fonte: Ascom/PMP