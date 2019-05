Operação contra exploração sexual infantojuvenil é deflagrada em rodovias de Alagoas

Data: 18/05/2019



Uma operação contra exploração sexual infantojuvenil foi deflagrada em pontos de vulnerabilidade em rodovias federais de Alagoas. A informação foi divulgada neste sábado pela Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev).

A ação aconteceu no final da noite desta sexta-feira (17) e foi uma parceria da Seprev com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em um bar que fica às margens da BR-101, em Messias, uma adolescente de 12 anos foi encontrada sem estar acompanhada pelos responsáveis. A mãe dela vai ser chamada pelo Conselho Tutelar para prestar esclarecimentos.

Em Alagoas há 31 pontos de vulneráveis em BRs. “É a primeira vez que estamos juntos desenvolvendo um trabalho tanto de conscientização quanto de abordagem nesses locais considerados sensíveis ou vulneráveis quanto ao tema”, disse policial rodoviário federal Maia.

A ação, que começou na quinta-feira (16), fez parte do calendário de atividades desenvolvido durante toda a semana pela pasta em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado anualmente dia 18 de maio.

Além de bares, a operação também fiscalizou ônibus, caminhões e vans do transporte complementar de passageiros nas cidades de União dos Palmares, Messias, São Sebastião e São Miguel dos Campos.

As equipes ainda promoveram ações de orientação, mobilização e distribuição de materiais educativos da campanha “Pare, eu não sou seu brinquedo”.

Os municípios de Atalaia, Palmeira dos Índios e Canapi foram sinalizados com faixas da campanha com orientações sobre as formas de denunciar o crime. Já o município de Messias, além da sinalização, recebeu as equipes da Seprev e da PRF para palestras educativas nas escolas.

“O grande foco é a sensibilização para que se coloque em prática o conceito do agente multiplicador, de não se omitir diante de uma situação de violência e acionar os canais gratuitos como o Disque 100, do Governo Federal ou o Call Center 0800-280-9390, da Seprev”, disse a superintendente da Criança e do Adolescente da Seprev, Samylla Gouveia.

