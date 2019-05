Rui Palmeira deixa presidência do PSDB Alagoas e Rodrigo Cunha assume o partido

Data: 18/05/2019



O prefeito de Maceió Rui Palmeira anunciou em suas contas na rede social que está deixando a presidência do PSDB Alagoas, cargo ocupado por ele desde 2017. O posto vai ser ocupado pelo senador Rodrigo Cunha.

Segundo publicação na manhã deste sábado (18) no Instagram (veja no post acima), Rui Palmeira elogia o senador agradece o apoio do partido.

“Pessoal, estou passando a presidência do diretório estadual do PSDB de Alagoas para o senador @rodrigocunhaal, que é, sem a menor dúvida, a maior liderança tucana no Estado de Alagoas. Estarei junto com Rodrigo e nossas lideranças na construção das candidaturas tucanas para o próximo ano eleitoral na capital e interior. Agradeço o apoio recebido da executiva estadual e do PSDB nacional durante a minha gestão, com a certeza de que seguiremos em frente, unidos”, disse Palmeira em sua publicação.

Cunha ainda não se manifestou nas redes sociais. A reportagem do G1 tenta contato com ele.

A assessoria de comunicação do partido informou que a mudança acontece porque o mandato de Rui Palmeira como presidente do PSDB já terminou porque o período é de 2 anos.

Disse ainda que houve um consenso entre os dois políticos para que Cunha assumisse o posto. A convenção partidária está marcada para o dia 31 de maio.

Fonte: G1/AL