CSA testa sua força contra o Internacional e o CRB espera o Coritiba

Data: 19/05/2019

O CSA terá na tarde de hoje o seu mais difícil teste na parte inicial do Campeonato Brasileiro da Série A. Vai bater de frente com o Internacional, logo mais, às 16 horas, no Beira-Rio

Marcelo Cabo vai utilizar vários jogadores com passagem pelo Colorado, objetivando dificultar o trabalho do time gaúcho.

Jogando em casa, com sua história vitoriosa no futebol brasileiro, não há como negar o favoritismo dos comandados do técnico Hellmann. Entretanto, mesmo assim o CSA tem condições de fazer um grande jogo e pontuar em Porto Alegre.

Confira os times já definidos pelos seus respectivos técnicos:

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato, Nico López e D’Alessandro; Paolo Guerrero.

CSA: Jordi; Apodi, Gerson, Castán e Carlinhos; Nilton, Naldo, Didira, Mateus Sávio e Madson; Patrick Fabiano.

Como se observa, Carlinhos e Patrick Fabiano são as novidades do time azulino.

CRB PRECISA VENCER O COXA PARA EMBALAR NA SÉRIE B

Amanhã o CRB tem uma verdadeira decisão em casa. Vai enfrentar o bom time do Coritiba, cuja meta nesta temporada e voltar para o Brasileiro da Série A.

Como o Galo de Alagoas tem o mesmo objetivo, precisa vencer em casa para estabelecer uma posição confortável na tabela de classificação.

Como fez todos os seus treinos desta semana, não é possível saber que time o treinador Marcelo Chamusca vai escalar amanhã.

Existe até a possibilidade de utilização dos jogadores contratados recentemente e já habilitados pela CBF.

Hoje tem atividade leve no CT Marcos Barbosa, o Ninho do Galo, onde estão concentrados todos os jogadores do Regatas

O jogo CRB x Coritiba será realizado amanhã, às 20 horas, no Rei Pelé.

Ambos os jogos serão transmitidos através da Web Rádio Opara News em conexão com a Gazeta de Alagoas

Com Redação/Arivaldo Maia