Batalhão Ambiental resgata 208 pássaros silvestres em Maceió e no interior de AL

Data: 19/05/2019



O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) apreendeu 208 pássaros silvestres neste domingo (19) no Tabuleiro do Martins, em Maceió, e também no interior, Arapiraca, Taquarana e Maribondo. O BPA explicou que houve crime ambiental por manter em cativeiro e expor à venda espécimes da fauna silvestre sem autorização do órgão competente. Ninguém foi preso.

De acordo com o Batalhão Ambiental, algumas das aves resgatadas foram Galo-da-campina, Jesus- meu-Deus, Tiziu, Canário-da-terra , Craúna, Garibaldi e Saíra-sete-cores.

O BPA disse que durante fiscalizações nas imediações da feira do Tabuleiro do Martins, na capital, e em feiras de Maribondo e Arapiraca, os policiais encontraram pássaros silvestres expostos à venda. Os animais foram apreendidos e levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama.

Em Taquarana, o BPA encontrou aves silvestres expostas em árvores sem ninguém por perto, o que impossibilitou saber quem era o responsável pelos animais.

Fonte: G1/AL