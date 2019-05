CSA cria boas chances, mas não resiste e perde para o Internacional por 2 a 0

Data: 19/05/2019



O CSA até teve uma boa atuação diante do Internacional, mas não conseguiu suportar a pressão gaúcha no Beira-Rio e acabou derrotado por 2×0, neste domingo (19), em Porto Alegre-RS. Nonato, aos 36 minutos do primeiro tempo e, Edenílson aos 19 da etapa final, decretaram mais um triunfo colorado no Brasileirão.

Apesar do placar, o Azulão demonstrou uma evolução em relação ao desempenho apresentado nas últimas partidas, chegando mais ao ataque e criando quatro chances de balançar as redes do Inter.

Com o resultado, o CSA segue sem vencer na Série A do Brasileirão e dentro da zona de rebaixamento, com três pontos ganhos. Já o Internacional, manteve os 100% de aproveitamento, em casa, no Brasileiro e encostou nos líderes, ocupando agora a 5ª posição, com nove pontos.

Na próxima rodada, o CSA volta a jogar diante de seu torcedor, recebendo a visita do Goiás, segunda-feira (27), às 20h, no Estádio Rei Pelé. Um dia antes, domingo (26), o Internacional vai até a Vila Belmiro, encarar o Santos, às 16h.



por Isaac Simões/Gazetaweb