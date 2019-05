EXCLUSIVO: presidente do Penedense confirma que clube irá participar da Segundona 2019

Data: 19/05/2019

Em entrevista exclusiva à reportagem do OparaNews, o presidente do Sport Club Penedense, Daniel Mendonça, informou que o clube ribeirinho irá participar do Campeonato Alagoano Sub-23 (2ª divisão) deste ano. Daniel está indo à Maceió nesta segunda-feira, 20, para participar do Arbitral do Campeonato Alagoano Sub-20 e vai aproveitar para protocolar ofício de inscrição do Penedense na Segundona.

Além deste assunto, Daniel falou sobre o Comodato do Penedense com a Prefeitura, a estrutura do estádio e a preparação do clube para a disputa do Campeonato Alagoano Sub-20.

Confira abaixo a entrevista:

PREPARAÇÃO DO SUB-20

por Redação