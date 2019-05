Publicada lista das inscrições homologadas para eleição do Conselho tutelar de Penedo

Data: 20/05/2019



A Comissão do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Penedo, publicou nessa Segunda-feira (20), conforme prevê o edital, a lista das inscrições homologadas para a eleição do Conselho Tutelar de Penedo, referente ao Processo de Escolha dos membros titulares e suplentes para mandato de 04(quatro) anos do Conselho Tutelar do Município de Penedo.

A Comissão informa ainda que estão disponíveis cópias da referida lista na Prefeitura Municipal, Câmara de vereadores, Semthas e Cmdca.

Os inscritos não constantes da lista do Edital 002/2019 deverão comparecer a Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, localizado na Rua Sete de Setembro, 118-Centro Histórico, das 8:00 as 12:00 horas, para receber a notificação, como também ser informado o motivo do indeferimento da inscrição, para que possa apresentar sua defesa de acordo com o previsto no edital CMDCA 001/2019-Art. 13, inciso 1º.

Os Conselheiros Tutelares serão eleitos para um mandato de 04 (quatro) anos, tomando posse no dia 10 de janeiro do ano de 2020.

Confira abaixo a relação das inscrições homologadas.

ALYSSON DANTAS SANTOS

CLÁUDIA VALÉRIA CAMPOS OLIVEIRA

DENILSON SANTOS SANTANA

GILVÂNIA FAGUNDES GUIMARÃES

HUMBERTO OLIVEIRA DE ANDRADE

IZABEL CRISTINA BOTTO CABRAL

JOSELINE SANTOS COSTA

KERRLEY MESSIAS DOS SANTOS SILVA

LUCIENE CAETANO SILVA

LUCIMAR DA PURIFICAÇÃO ÂNGELO

LUCINEIDE CÁSSIA DOS SANTOS

LUIZ DERMEVAL SILVA

MARCOS ROBERTO MUNIZ SANTOS

MARIA DULCICLEIDE DA SILVA LISBOA

MARIA GILVANETE DA HORA MÁRTIRES

MARISE DE SOUZA LIMA

MARIVAL OLIVEIRA SANTOS

RAQUEL BARBOSA SANTOS

RICARDO FREITAS MOTA JUNIOR

Fonte: Ascom/PMP