Bolsa Família injeta quase R$ 80 milhões na economia de Alagoas

Data: 21/05/2019



O pagamento do Bolsa Família de maio, que teve início nesta segunda-feira (20), injetará R$ 79,61 milhões na economia de Alagoas, segundo balanço da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, órgão vinculado ao Ministério da Economia.

Este mês, 413.690 famílias devem receber o benefício – com um pagamento médio de R$ 192,45 por família. O pagamento segue até o dia 31.

Maceió é o município com o maior número de famílias beneficiadas, com 60.525. Juntas, elas vão receber este mês R$ 9,7 milhões, com valor médio de R$ 160,30.

Em todo o País, cerca de 14,3 milhões de famílias de baixa renda irão receber R$ 2,6 bilhões do Programa. O valor médio desembolsado neste mês é de R$ 186,73.

O repasse do benefício segue o calendário escalonado. Para saber o dia em que poderá sacar, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia, e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses

por Carlos Nealdo/Gazetaweb