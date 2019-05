Correios fecharão mais 161 agências no país; veja lista

Data: 21/05/2019

Os Correios anunciaram o fechamento de mais 161 agências próprias até o dia 5 de julho. Os motivos são “readequação da rede de atendimento e da força de trabalho”. A maior parte das agências é no estado do Rio de Janeiro, sendo 24 na capital fluminense. Em seguida vem o estado de São Paulo, com 26 agências, sendo 15 na capital paulista (veja lista ao final da reportagem).

De acordo com os Correios, “o atendimento será absorvido por outras agências próximas, sem prejuízo da continuidade e da oferta de serviços e produtos”.

A maioria das unidades que serão desativadas ocupa imóveis alugados e está próxima de outras agências.

Os empregados dessas agências serão transferidos para outras unidades com vagas em outros municípios ou poderão optar pelo reenquadramento de atividade. Quem for atendente comercial das agências que serão fechadas pode pedir transferência para o cargo de carteiro, segundo comunicado interno dos Correios.

Outra opção aos atendentes comerciais é aderir ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV) anunciado este mês, cujas inscrições vão até 12 de junho. Os Correios esperam a adesão de 7,3 mil empregados.

Para os demais cargos, até a data de fechamento das agências, haverá orientação sobre a transferência para unidades que abrangem a atividade ou especialidade do cargo.

“A iniciativa tem, dentre outros objetivos, assegurar maior produtividade e garantir unidades rentáveis, sem comprometer, no entanto, a universalização dos serviços postais”, informa a empresa pública. Os Correios têm cerca de 11 mil pontos de atendimento em mais de 5.500 municípios brasileiros.

Corte de custos e privatização

A empresa pública está tentando enxugar sua estrutura administrativa em meio à crise financeira – entre 2015 e 2016, a estatal acumulou prejuízos de R$ 4 bilhões. Uma das medidas foi fechar agências no país. Em 2017, foram 250 unidades localizadas em municípios com mais de 50 mil habitantes. No ano passado, foram 41 agências fechadas.

Além disso, os Correios reduziram sua parte nos custos do plano de saúde dos funcionários e anunciaram a implantação de unidades compactas dentro de estabelecimentos comerciais.

O presidente da estatal, general Juarez Cunha, declarou que estão sendo feitos estudos para a abertura de capital da empresa.

A abertura de capital seria uma alternativa à privatização da empresa pública, a que Cunha se opõe. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro teria dado aval para a privatização dos Correios.

Veja a lista das agências a serem fechadas e ao lado as que estão próximas:

ALAGOAS

ARAPIRACA: AC PRIMAVERA / AC ARAPIRACA

MACEIÓ: AC CIDADE UNIVERSITARIA / AC TABULEIRO DOS MARTINS

MACEIÓ: AC JARAGUA MIRIM / AC CENTRAL MACEIO

AMAZONAS

MANAUS: AC ALVORADA / AC RODOVIARIA DE MANAUS

BAHIA

FEIRA DE SANTANA: AC CAPUCHINHOS / AC FEIRA DE SANTANA

ITABUNA: AC ITABUNA / AC PINHEIRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: AC SANTA CRUZ DO OESTE / AC LUIS EDUARDO MAGALHAES

SALVADOR: AC CAMPO GRANDE / AC ASSOCIACAO BAIANA IMPRENSA

SALVADOR: AC ESTRADA DA LIBERDADE / AC CALCADA

SALVADOR: AC FORUM RUY BARBOSA / AC ASSOCIACAO BAIANA IMPRENSA

SALVADOR: AC MERCADO MODELO / AC CENTRAL SALVADOR

SALVADOR: AC TERMINAL RODOVIARIO / AC SUMARE

SALVADOR: AC UNIVERSIDADE FEDERAL BAHIA / AC BROTAS

SALVADOR: AF PITUBA / AC CIDADELA

SALVADOR: AC TRIBUNAL REG DO TRABALHO / AC CENTRAL SALVADOR

VITÓRIA DA CONQUISTA: AC BAIRRO DEPARTAMENTO / AC VITORIA DA CONQUISTA

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA: AC AEROPORTO / AC ENCOMENDAS AEROPORTO

BRASÍLIA: AC PALACIO DO ITAMARATY / AC SENADO

BRASÍLIA: AC RODOVIARIA / AC CENTRAL DE BRASILIA

BRASÍLIA: AC SOBRADINHO II / AC SOBRADINHO

BRASÍLIA: AC TAGUATINGA SUL / AC TAGUATINGA CENTRO

BRASÍLIA: AC TJDFT / AC CAMARA LEGISLATIVA

BRASÍLIA: AF CENTRAL FILATELICA / AC CENTRAL DE BRASILIA

CEARÁ

FORTALEZA: AC ASSEMBLEIA LEGISLATIVA / AC ALDEOTA

FORTALEZA: AC BENFICA / AC MONTESE

FORTALEZA: AC CAMPUS DO PICI / AC RODOLFO TEOFILO

FORTALEZA: AC DELEGACIA DO MIN DA FAZENDA / AC BARAO DE STUDART

FORTALEZA: AC DUQUE DE CAXIAS / AC CENTRAL DE FORTALEZA

FORTALEZA: AC WASHINGTON SOARES / AC ALENCARINA

FORTALEZA: AF FORTALEZA / AC CENTRAL DE FORTALEZA

FORTALEZA: AC CRISTO REI / AC DRAGAO DO MAR

ESPÍRITO SANTO

ARACRUZ: AC BELA VISTA / AC ARACRUZ

MARATAÍZES: AC BARRA DO ITAPEMIRIM / AC MARATAIZES

SERRA: AC TUBARAO / AC CARAPINA

VILA VELHA AC COBILANDIA / AC GLORIA

VITÓRIA: AC CASA CIDADAO DE VITORIA / AC LEITAO DA SILVA

VITÓRIA: AC PRAIA DO SUA / AC PRAIA DO CANTO

VITÓRIA: AF VITORIA / AC CENTRAL DE VITORIA

GOIÁS

ANÁPOLIS: AC JAMEL CECILIO / AC ANAPOLIS

ANÁPOLIS: AC JAYARA / AC ANAPOLIS

GOIÂNIA: AC FIEG / AC PEDRO LUDOVICO

GOIÂNIA: AC JARDIM ANA LUCIA / AC CANAA

GOIÂNIA: AC NOVA ESPERANCA / AC PORTAL SHOPPING

GOIÂNIA: AC PATIO DO LAGO / AC NOVA SUICA

GOIÂNIA: AC UFG CAMPUS II / AC URIAS MAGALHAES

ITUMBIARA: AC SANTOS DUMONT / AC ITUMBIARA

RIO VERDE: AC BAIRRO POPULAR / AC RIO VERDE

MARANHÃO

SÃO LUÍS: AC JARACATI SHOPPING / AC CENTRAL DE SAO LUIS

SÃO LUÍS: AC OSWALDO CRUZ / AC SAO PANTALEAO

SÃO LUÍS: AC OUTEIRO DA CRUZ / AC JOAO PAULO

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE: AC BAIRRO DE SANTA TEREZA / AC BAIRRO SANTA EFIGENIA

BELO HORIZONTE: AC CONJUNTO IAPI / AC AARAO REIS

BELO HORIZONTE: AC ENCOMENDAS / AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHEK

BELO HORIZONTE: AC PEDRO II / AC BARRO PRETO

CONSELHEIRO LAFAIETE: AC QUELUZ / AC CONSELHEIRO LAFAIETE

CORONEL FABRICIANO: AC BAIRRO MELO VIANA / AC CORONEL FABRICIANO

JUIZ DE FORA: AC ESPIRITO SANTO / AC JUIZ DE FORA

JUIZ DE FORA: AF JUIZ DE FORA / AC JUIZ DE FORA

TEÓFILO OTONI: AC SAO JACINTO / AC BELA VISTA

UBERABA: AC BOA VISTA / AC UBERABA

UBERABA: AC SAO CRISTOVAO / AC SHOPPING UBERABA

UBERLÂNDIA: AC UMUARAMA / AC BRASIL

UBERLÂNDIA: AF UBERLANDIA / AC UBERLANDIA

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE: AC CEDRO / AC PLANALTO

CAMPO GRANDE: AC OKINAWA / AC KADIWEU

DOURADOS: AC UNIGRAN / AC DOURADOS

MATO GROSSO

CUIABÁ: AC PORTO DE CUIABA / AC CENTRAL DE CUIABA

CUIABÁ: AC RODOVIARIA DE CUIABA / AC PALACIO PAIAGUAS

PARÁ

BELÉM: AC GUAMA / AC NAZARE

BELÉM: AC SAO BRAZ / AC NAZARE

BELÉM: AF BELEM / AC CENTRAL DE BELEM

ITAITUBA: AC BELA VISTA / AC ITAITUBA

PARAÍBA

JOÃO PESSOA: AC MONTEIRO DA FRANCA / AC MANGABEIRA

JOÃO PESSOA: AF JOAO PESSOA / AC CENTRAL DE JOAO PESSOA

PERNAMBUCO

RECIFE: AC AV MARQUES DE OLINDA / AC CENTRAL DE RECIFE

RECIFE: AC MACIEL PINHEIRO / AC CENTRAL DE RECIFE

RECIFE: AC PADRE CARAPUCEIRO / AC SHOPPING CENTER RECIFE

PIAUÍ

TERESINA: AC MARECHAL DEODORO DA FONSECA / AC CENTRAL DE TERESINA

TERESINA: AC TERESINA SHOPPING / AC SHOPPING RIVERSIDE

TERESINA: AF TERESINA / AC CENTRAL DE TERESINA

PARANÁ

CURITIBA: AC BIGORRILHO / AC MARECHAL DEODORO

CURITIBA: AC CENTRAL DE CURITIBA / AC JOAO NEGRAO

CURITIBA: AC INDUSTRIAL DE CURITIBA / AC JOAO NEGRAO

CURITIBA: AF CURITIBA / AC MARECHAL DEODORO

GUARAPUAVA: AC INDUSTRIAL DE GUARAPUAVA / AC GUARAPUAVA

LONDRINA: AC JUSCELINO KUBITSCHECK / AC LONDRINA

MARINGÁ: AC CIDADE VERDE / AC MARINGA

RIO DE JANEIRO

BARRA MANSA: AC SAUDADE / AC BARRA MANSA

DUQUE DE CAXIAS: AC CDD CENTENARIO / AC DUQUE DE CAXIAS

ITABORAÍ: AC CDD ITABORAI / AC ITABORAI

NITERÓI: AC FONSECA / AC NITEROI

NITERÓI: AC MOREIRA CESAR / AC ICARAI

RIO DE JANEIRO: AC CARIOCA / AC AEROPORTO SANTOS DUMONT

RIO DE JANEIRO: AC CENTRAL DO BRASIL / AC RODOVIARIA NOVO RIO

RIO DE JANEIRO: AC CIDADE NOVA / AC PRESIDENTE VARGAS

RIO DE JANEIRO: AC ESTACIO DE SA / AC PRESIDENTE VARGAS

RIO DE JANEIRO: AC IGUATEMI / AC VILA ISABEL

RIO DE JANEIRO: AC ILHA DO FUNDAO / AC CIDADE UNIVERSITARIA

RIO DE JANEIRO: AC IPANEMA / AC GENERAL OSORIO

RIO DE JANEIRO: AC JK / AC CENTRAL DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO: AC LEME / AC CENTRAL DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO: AC MADUREIRA / AC CASCADURA

RIO DE JANEIRO: AC PALACIO DA JUSTICA / AC CENTRAL DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO: AC PALACIO TIRADENTES / AC RODOVIARIA NOVO RIO

RIO DE JANEIRO: AC PILARES / AC ENGENHO DE DENTRO

RIO DE JANEIRO: AC PORTUGUESA / AC ILHA DO GOVERNADOR

RIO DE JANEIRO: AC POSTO CINCO / AC COPACABANA

RIO DE JANEIRO: AC PRACA DA BANDEIRA / AC PRESIDENTE VARGAS

RIO DE JANEIRO: AC RIO BRANCO / AC CASTELO

RIO DE JANEIRO: AC RIO COMPRIDO / AC TIJUCA

RIO DE JANEIRO: AC RUA DA ALFANDEGA / AC MARCILIO DIAS

RIO DE JANEIRO: AC RUA DA QUITANDA / AC CENTRAL DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO: AC URCA / AC AVENIDA NACOES UNIDAS

RIO DE JANEIRO: AC SAO SEBASTIAO / AC LARGO DO BICAO

RIO DE JANEIRO: AC PONTA DO CAJU / AC FUNDACAO OSWALDO CRUZ

RIO DE JANEIRO: AC GARDENIA AZUL / AC TAQUARA

VOLTA REDONDA: AC RETIRO / AC VOLTA REDONDA

RIO GRANDE DO NORTE

NATAL: AF NATAL / AC PRINCESA ISABEL

RIO GRANDE DO SUL

CANOAS: AC CONJ COMERCIAL CANOAS / AC CANOAS

CAXIAS DO SUL: AC OS DEZOITO DO FORTE / AC CAXIAS DO SUL

PORTO ALEGRE: AC AEROPORTO SALGADO FILHO / AC SAO JOAO

PORTO ALEGRE: AC AVENIDA FARRAPOS / AC MOINHOS DE VENTO

PORTO ALEGRE: AC MENINO DEUS / AC AZENHA

PORTO ALEGRE: AC RIO BRANCO / AC BOM FIM

PORTO ALEGRE: AC SIQUEIRA CAMPOS / AC CENTRAL DE PORTO ALEGRE

SANTA CATARINA

CRICIÚMA AC SANTA BARBARA AC CRICIUMA

FLORIANÓPOLIS AC BAIA SUL AC CIDADE UNIVERSITARIA

FLORIANÓPOLIS AC BAIRRO AGRONOMICA AC CENTRAL DE FLORIANOPOLIS

JOINVILLE AC AVENTUREIRO AC JOINVILLE

JOINVILLE AC ITAUM AC BUCAREIN

SERGIPE

ARACAJU: AC SIQUEIRA CAMPOS / AC RUA ACRE

ARACAJU: AF ARACAJU / AC CENTRAL DE SERGIPE

SÃO PAULO

BAURU: AF BAURU / AC CENTRAL DE BAURU

CAMPINAS: AC JOAO JORGE / AC CAMPINAS

CAMPINAS: AF CAMPINAS / AC CAMPINAS

JUNDIAÍ: AC SHOPPING PAINEIRAS / AC JUNDIAI

JUNDIAÍ: AC VILA ARENS / AC JUNDIAI

RIBEIRÃO PRETO: AC CAMPOS ELISEOS / AC RIBEIRAO PRETO

RIBEIRÃO PRETO: AF RIBEIRAO PRETO / AC RIBEIRAO PRETO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: AF SAO JOSE RIO PRETO / AC SAO JOSE DO RIO PRETO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: AC SAO JOAO / AC SAO JOSE DOS CAMPOS

GUARULHOS: AC MACEDO / AC GUARULHOS

SANTOS: AC VILA MATHIAS / AC GALERIA BOURGHESE

SÃO PAULO: AC ADOLFINA DE PINHEIROS / AC BUTANTA

SÃO PAULO: AC AGUA BRANCA / AC GUAICURUS

SÃO PAULO: AC CASA VERDE / AC VILA NOVA CACHOEIRINHA

SÃO PAULO: AC FILIPE CAMARAO / AC BELENZINHO

SÃO PAULO: AC GONCALVES DIAS / AC BELENZINHO

SÃO PAULO: AC HADDOCK LOBO / AC AUGUSTA

SÃO PAULO: AC IPIRANGA / AC SILVA BUENO

SÃO PAULO: AC ITAIM PAULISTA / AC SILVA TELES

SÃO PAULO: AC MOOCA / AC ALMEIDA LIMA

SÃO PAULO: AC PALACIO NOVE DE JULHO / AC RAFAEL DE BARROS

SÃO PAULO: AC PARI / AC SHOPPING ORIENTE

SÃO PAULO: AC SAMS CLUB / AC SANTO AMARO

SÃO PAULO: AC TATUAPE / AC AGUA RASA

SÃO PAULO: AC VILA NOVA CONCEICAO / AC ITAIM BIBI

SÃO PAULO: AC VINTE E QUATRO DE MAIO / AC SAO MIGUEL PAULISTA

TOCANTINS

ARAGUAÍNA: AC LONTRA / AC ARAGUAINA

PALMAS: AC AURENY / AC TAQUARALTO

PALMAS: AC PALMAS SHOPPING / AC PALMAS

por Marta Cavallini, G1