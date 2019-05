PENEDO: FUNPATRI realizará eleição para composição de seu novo conselho curador

Data: 21/05/2019

O fundo municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Penedo-Funpatri está convocando a comunidade penedense através de seus segmentos representativos na sociedade civil, a participarem do processo de eleição para membros de seu conselho curador. O FUNPATRI é um instrumento fomentador da salvaguarda do patrimônio municipal em todos os âmbitos, material ou imaterial.

As inscrições estão ocorrendo no período de 20 de maio s 04 de junho, das 8h às 13h na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SEINFRO) localizada na Av. Getúlio Vargas, 239- Centro Histórico.

De acordo com o edital as entidades da sociedade civil que compõem o conselho curador do FUNPATRI são representadas pelos seguintes segmentos: um representante do comercio local, situado na área protegida; um representante da indústria local de turismo; um representante dos moradores da comunidade da área protegida; um representante de entidade ligada à preservação do patrimônio; um representante de organização não governamental ligada a preservação do patrimônio e a promoção à cultura.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato/eleitor deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

A eleição dos representantes da ocorrerá no dia 05 de junho de 2019, as 10h para os membros titulares e suplentes na Casa do Patrimônio localizada na Av. Floriano Peixoto, S/N-Centro Histórico (em frente ao boticário).

Para ter acesso ao Edital de convocação para eleição do Conselho gestor do fundo municipal de preservação do patrimônio histórico e cultural de Penedo, acesse o seguinte link.

Fonte: Ascom/PMP