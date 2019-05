Inscrições para o Encceja 2019 estão abertas; Alagoas terá provas em 7 cidades

Data: 20/05/2019



As inscrições para o Exame Nacional Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), destinado a pessoas que queiram garantir o certificado de conclusão dos níveis Fundamental e Médio da educação básica, começaram nesta segunda-feira (20) e vão até 31 de maio.

Em Alagoas, as provas serão realizadas em 7 polos, um a mais que no ano passado, no dia 25 de agosto.

As inscrições devem ser feitas pela internet, através do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Lá também é possível consultar apostilas com os assuntos que serão cobrados na prova.

Clique aqui para realizar a inscrição

Clique aqui para acessar as apostilas

No momento da inscrição, o candidato deve informar seus dados pessoais e responder a um questionário socioeconômico. Para garantir a conclusão do Fundamental, é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos no dia da aplicação do exame. A idade mínima para a participação do Encceja para Ensino Médio é 18 anos completo até a data das provas.

Quem não pôde comparecer à avaliação do ano passado, deve anexar uma prova com uma justificativa da ausência. Quem não conseguir comprovar, terá que pagar uma taxa para participar.

Em Alagoas, o exame será aplicado em:

Maceió;

Rio Largo;

Arapiraca;

Delmiro Gouveia;

Porto Calvo;

Santana do Ipanema;

União dos Palmares.

A supervisora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da Educação, Mônica Sarmento, explica que o exame concede o certificado de conclusão do ensino básico, e também uma oportunidade para retomar os estudos.

“Caso o candidato não consiga passar em alguma das provas, ele poderá receber uma declaração de proficiência das áreas que teve êxito e, no próximo Encceja, fazer apenas as que não foi aprovado, o que não acontecia até a edição do ano passado. Com o certificado, os participantes podem prosseguir com os estudos. Quem fez a prova como conclusão do Fundamental, segue para o Ensino Médio. Quem concluiu o Médio, pode fazer parte de algum curso superior”, diz Mônica.

O Encceja 2019 será realizado em 611 cidades de todo o país. No portal do Inep estão disponíveis apostilas divididas em 8 volumes, metade para cada nível de ensino. Além disso, há ainda apostilas com orientações para professores e também o gabarito do exame de 2018.

Fonte: G1/AL