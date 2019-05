Léo Ceará marca na estreia e CRB vence o Coritiba por 1 a 0 no Rei Pelé

Data: 20/05/2019



Depois de dois jogos fora de casa, o CRB voltou a jogar em Maceió nesta segunda-feira (20) e venceu o Coritiba por 1 a 0 no Estádio Rei Pelé, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O estreante Léo Ceará anotou o gol da vitória regatiana no primeiro tempo. O goleiro Edson Mardden ainda defendeu pênalti cobrado por Rodrigão na etapa inicial e também foi destaque nesta noite.

É a segunda vitória seguida do Galo na Série B. O Regatas agora tem seis pontos e pulou para a sexta posição na tabela. O Coxa ficou com cinco pontos e caiu para a 11º colocação. Veja a tabela no fim da matéria.

Próxima rodada

O Galo segue jogando em casa e encara o Vila Nova na sexta-feira (24), às 19h15, no Trapichão. O Coritiba recebe o Cuiabá no sábado (25), às 11h, no Estádio Couto Pereira, no Paraná.

Fonte: TNH1