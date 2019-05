Revista ouve personalidades do futebol e elege 11 dicas para Neymar crescer na França

Data: 21/05/2019



Neymar se despediu de sua segunda temporada no PSG com 58 jogos, 51 gols e cinco títulos conquistados. No entanto, a sensação na França ainda é de que o brasileiro não é unanimidade. Tanto que a missão de conquistar o país é capa da revista “France Football”, uma das publicações esportivas mais importantes do mundo com a seguinte manchete: “11 dicas para crescer”.

A reportagem ouviu diferentes personalidades do futebol, não apenas franceses. Ex-jogador, jogador, técnico, empresário, médico, torcedor… diferentes setores do futebol estiveram representados e deram a sua palavra para o camisa 10 do PSG. Entre eles, três brasileiros: o consultor de marketing e gestão esportiva Amir Somoggi, o atacante Luís Fabiano e o ex-técnico René Simões, responsável por um dos episódios mais marcantes do início da carreira de Neymar.

Veja os 11 entrevistados procurados pela revista

Jean-Pierre Bernès (empresário)

“PSG tem o direito de ser exigente com ele”

Amir Somoggi (consultor de marketing e gestão esportiva)

“Ser humilde e comer grama”

Djorkaeff (campeão do mundo em 1998)

“Envolver os jogadores experientes para protegê-lo”

Luis Fabiano (atacante brasileiro)

“Ele deve tornar-se invisível fora de campo”

Jean-Marcel Ferret (ex-médico da seleção francesa)

“Reforçar os músculos do tornozelo”

Tony Chapron (ex-árbitro francês)

“Por que não trabalhar com um árbitro?”

Laurent Perrin (setorista do PSG no jornal “Le Parisien”)

“Se abra um pouco mais”

Frank Tapiro (publicitário francês)

“Quebre o ego”

Denis Troch (ex-jogador e técnico e fundador de uma empresa de coaching esportivo)

“Dê sentido à sua vida”

Roméo (torcedor do PSG)

“Seja mais amigável com os torcedores”

René Simões (técnico brasileiro)

“O PSG tem que mostrar quem é o chefe”

Neymar esteve na seleção do Campeonato Francês, cujo melhor jogador foi Kyllian Mbappé. O atacante cumprirá, diante do Reims, o segundo de três jogos de suspensão. A partida será neste sábado. Ele não foi liberado pelo PSG e ficará em Paris até o fim da competição.

Convocado por Tite para a Copa América, o camisa 10 deve se apresentar à seleção brasileira apenas no dia 28, junto com Marquinhos, Daniel Alves e Thiago Silva, os outros três jogadores do PSG chamados pelo treinador para a competição.