Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casam em festa com Anitta, Kevinho e Alok

Data: 21/05/2019



Conhecido como “Rei do Instagram”, o humorista Carlinhos Maia se casou com Lucas Guimarães nesta terça (21) em Piranhas (AL). A cerimônia aconteceu às margens do Rio São Francisco.

Guimarães foi o primeiro a falar na hora dos votos. “Eu sempre costumo dizer a Carlinhos que eu sou a sua calma, mas você é minha energia. Sou seu certinho e você é totalmente meu erradinho. No fundo a gente se completa, porque só o amor é capaz de fazer a gente chegar aqui e quebrar e tantas barreiras”, afirmou.

Maia disse “Sempre disse que a nossa bandeira seria minha e sua, a bandeira do amor”. No final, houve uma queima de fogos. A cerimônia foi transmitida pelo Instagram do influencer e teve o trio Melim cantando nas entradas dos noivos, padrinhos e familiares.

Com 14,6 milhões de seguidores, Maia é o brasileiro mais assistido no “Stories” do Instagram. No mundo, ele só fica atrás da americana Kim Kardashian.

Foram 28 casais de padrinhos, entre eles Anitta, Kevinho, Simone, da dupla com Simaria, e Kaká Diniz. Wesley Safadão e o DJ Alok também estão na programação de shows na festa.

Fonte: G1/AL