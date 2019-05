IBGE lança edital de processo seletivo que oferta 209 vagas

Data: 22/05/2019

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou o edital do processo seletivo para 209 vagas temporárias de recenseadores e agentes censitários, que atuarão no Censo Experimental, previsto para acontecer entre setembro e novembro desde ano. As inscrições devem ser feitas até 9 de junho pelo site http://www.ibade.org.br/. As taxas vão de R$ 25 a R$ 42,50.

Veja as vagas do concurso:

* 4 vagas para agente censitário municipal, de nível médio, cujo salário é de R$ 2.100

* 25 vagas de agente censitário supervisor, de nível médio, com salário de R$ 1.700

* 180 vagas de recenseador, de nível fundamental, cuja remuneração varia de acordo com o desempenho

* Para os agentes censitários, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com contrato de até seis meses de duração.

Já os recenseadores trabalharão, no mínimo, 25 horas por semana, além de terem participação obrigatória nos treinamentos, contrato válido por até dois meses e salário de acordo com a produtividade. Eles têm flexibilidade de horário, mas quanto mais domicílios visitarem, mais recebem.

A seleção será feita apenas por meio de prova objetiva aplicada em 21 de julho, em Poços de Caldas-MG.

O resultado final será divulgado no dia 12 de agosto, no site do Ibade, e a convocação dos aprovados está prevista para acontecer entre 13 e 22 de agosto.



Fonte: G1