‘Não vou deixar esse cara matar meu marido’, diz Sonza sobre Carlinhos Maia

Data: 24/05/2019



Luísa Sonza decidiu falar pela primeira vez sobre a polêmica briga entre Carlinhos Maia e Whindersson Nunes, que tiveram uma discussão acalorada e aos olhos dos fãs nas redes sociais.

A cantora fez um desabafo em seu Instagram após receber uma mensagem tensa do marido, Whindersson — que está se curando de uma depressão.

“Estou me pronunciando porque meu marido acabou de escrever a seguinte frase pra mim no WhatsApp: ‘Estão te perseguindo, não deixa isso acontecer, meu Deus, esse cara vai me matar'”, escreveu a cantora.

“Essa é a primeira e última vez que eu toco nesse assunto. Eu desejo do fundo do meu coração felicidade e muito amor pro Carlinhos e pro Lucas [Guimarães, marido de Carlinhos]. Discordo de várias atitudes dele, mas acredito que todo mundo muda, evolui e aprende com os erros. E só estou me pronunciando pelo meu marido. Ele não merece isso. Por mais que falem o contrário, tentei aguentar e apaziguar as coisas até o último momento”, continou.

Luísa comentou o vídeo antigo que circula na web, em que ela diz que faria uma música para o casamento de Carlinhos.

“Depois que esse vídeo acabou e eu saí, as outras pessoas que estavam na mesa disseram para o Whindersson que foi só eu virar as costas, que ele [Carlinhos] falou pra todos que estavam na mesa: ‘Fiz minha falsidade do dia’. E mais outras pessoas que estavam perto me falaram e eu fiquei: ‘Ai, tá tudo bem, deixa isso pra lá, ele é só uma menino infantil'”, recordou.

A cantora negou que tenha sido chamada por Carlinhos e Lucas para ser madrinha do casamento deles.

“Achei que só o Whindersson seria padrinho, até porque mal conhecia eles dois. Só falou isso [pedindo a música] enquanto estava gravando os stories pra eu não poder recusar, assim como fez com o Whindersson, divulgando que ele seria padrinho. Inclusive, fiquei sabendo que eu e ele seríamos padrinhos pela internet”.

Depressão de Whindersson piora após polêmica

Luísa falou ainda sobre a depressão de Whindersson, que piorou após a briga com Carlinhos, e disse que ficou perplexa com tanta história inventada.

“Agora, sim, posso dizer que essas inverdades de ‘não vou com a cara’ virou uma verdade, porque acho que ele não precisava ter me metido numa coisa que não tinha absolutamente nada a ver comigo”, escreveu.

“Depois o que esse cara fez, zombando da doença do meu marido, o quadro dele piorou e tudo que estávamos evoluindo, regrediu. Eu não vou deixar esse cara matar meu marido, não vou ficar calada, porque o Whindersson não merece isso”, finalizou.

Fonte: Uol / Tv famosos