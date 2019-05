Prefeitura de Penedo inaugura nova iluminação pública de LED e entrega mais um veículo para a saúde municipal

Data: 24/05/2019



Foi inaugurada na noite da última quinta-feira (23), pela Prefeitura de Penedo, a nova iluminação pública de LED da Avenida Antônio Candido Toledo, Trevo do Bom Jesus dos Navegantes e adjacências. Na ocasião também foi entregue para a saúde municipal uma van Ducato com capacidade para 15 passageiros, destinada ao transporte dos pacientes de hemodiálise para a capital alagoana.

Estiveram presentes: O Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, o vice Ronaldo Lopes; Secretário de saúde, Pedro Madeiro; vereadores, secretários municipais, funcionários públicos e a população em geral.

O Secretário municipal de saúde Pedro Madeiro falou sobre a aquisição desse novo veiculo, com recursos próprios do município, o que possibilitará um maior conforto para os pacientes que fazem Hemodiálise na capital alagoana, uma van totalmente climatizada e dispondo de todos os recursos necessários para que transporta-los com segurança e dignidade.

O vice Prefeito Ronaldo Lopes destacou em sua fala, as diversas ações realizadas pela municipalidade na área da saúde, a exemplo da entrega do Centro de diagnostico totalmente reformado. Também disse que com esse novo veículo, já totalizam 20 veículos novos entregues, somente para a área da saúde em Penedo.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão ressaltou a importância do novo veiculo adquirido para a qualidade de vida dos pacientes penedenses, transportados para fazer hemodiálise, que viajarão confortavelmente na nova van, a exemplo do que já acontece com o micro-ônibus entregue anteriormente, também para deslocamento de pacientes para Maceió.

Sobre a nova iluminação de Led, destacou que se trata de 38 mil lâmpadas instaladas que economizará em até 70% o gasto com energia elétrica, iluminando com mais eficiência os logradouros públicos onde foram instaladas. Também anunciou que essa mesma iluminação será ampliada para outras avenidas e praças de Penedo

“Quero parabenizar a equipe de iluminação pública da prefeitura, que trabalha constantemente para atender todas as demandas da população, além disso instalaram as novas lâmpadas de LED dentro do prazo previsto, uma tecnologia moderna que vem substituir as lâmpadas antigas. Em Nenhuma cidade do Brasil está havendo tantas ações, obras, inaugurações. Com muito trabalho a gente consegue realizar os objetivos da administração, que é realizar ações em beneficio da população penedense”, destacou o Prefeito Marcius Beltrão.

Ao final da solenidade foram entregues as chaves do veiculo nas mãos do secretário de saúde Pedro Madeiro.

Fonte: Ascom/PMP