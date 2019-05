Com direito a ‘lei do ex’, CRB e Vila Nova ficam no empate por 1×1 no Rei Pelé

Data: 25/05/2019

O CRB até esteve perto de dormir dentro do G4 da Série B do Brasileirão, mas ficou apenas no empate com o Vila Nova-GO, no Rei Pelé, nesta sexta-feira (24). Aos 22 minutos do primeiro tempo, Willie, de cabeça, colocou o Galo na frente do marcador. Porém, logo no início da etapa final, Diego Jussani – que jogou no Galo em 2015 e 2016 – tratou de acabar com objetivo regatiano e empatou o confronto para o Tigre, aos 8 minutos fazendo valer a famosa ‘lei do ex’ no Trapichão.

Com o empate, o CRB permanece momentaneamente na sexta posição da Segundona, com sete pontos ganhos. Dependendo dos resultados da rodada neste fim de semana, o Regatas pode perder mais posições na tabela de classificação. O Vila Nova, por sua vez, ganhou duas colocações e agora aparece em décimo com seis pontos.

Agora, o Galo terá uma semana de descanso, já que volta a campo somente na próxima sexta-feira (31), quando vai medir forças com o São Bento, às 20h30, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba-SP. Um dia depois, o Vila recebe o Londrina no Serra Dourada, em Goiânia, às 16h30.

por Isaac Simões/Gazetaweb