Mais de 4 mil vagas de emprego foram fechadas em Alagoas em abril, diz Caged

Data: 25/05/2019



Alagoas fechou 4.692 vagas formais de emprego no mês de abril de 2019, o maior saldo negativo do país, de acordo com o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta sexta-feira (24). Esse foi o quarto resultado mensal negativo desde o início deste ano.

Segundo o levantamento, neste mês foram criadas 6.964 vagas, mas outras 11.656 foram extintas. No comparativo mês a mês, esse foi o 3º pior resultado de 2019:

Janeiro: -5.034

Fevereiro: -2.255

Março: -9.636

Abril: -4.692

Esse resultado coloca Alagoas como o estado do país que mais fechou postos de trabalho em abril, acima do Rio Grande do Sul (-2.498) e Rio Grande do Norte (-501).

Outros 23 estados registraram resultado positivo. O maior saldo foi o de São Paulo (50.168), seguido por Minas Gerais (22.348), Paraná (10.653), Bahia (10.093) e Maranhão (6.681).

Setores

Os dados mostram ainda que o desempenho da Indústria de Transformação foi o principal responsável pelo resultado negativo em Alagoas no mês de abril. O setor abriu 930 vagas, e extinguiu outras 5.234, gerando um saldo de -4.304. Em seguida vêm os setores de Serviços (-409) e Serviço Industrial de Utilidade Pública (-260).

Na contramão, o setor com o melhor saldo do mês passado foi o da Construção Civil, que abriu 1.033 vagas e fechou 595, com um saldo de 438 postos de trabalho. A Agropecuária teve saldo de 85.

Municípios

No comparativo entre os municípios alagoanos com mais de 30 mil habitantes, Coruripe e São Miguel dos Campos tiveram os maiores saldos negativos, com -2.086 e -1.512 vagas extintas, respectivamente. Nas duas cidades, a principal força da economia é a cana-de-açúcar.

por Derek Gustavo – G1/AL