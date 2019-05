Ampliação de fábrica de bebidas em Alagoas deve gerar 80 empregos

Data: 27/05/2019



A ampliação e instalação de uma nova linha de produção de sucos e chás gelados em Alagoas deve gerar 80 novos empregos diretos no estado.

O Grupo Solar, pertencente ao sistema Coca-Cola no Brasil, anunciou em reunião com o governador Renan Filho na semana passada que a instalação da nova linha será no Benedito Bentes, na parte alta da capital, e terá um investimento inicial de R$ 23 milhões.

Segundo o presidente da Solar, Mário Veronezi, as operações da fábrica começam em agosto. Essa será a segunda linha de produção da empresa no Nordeste.

As inscrições para as vagas disponíveis são feitas via cadastro no site www.site.vagas.com.br. Alguns dos cargos ofertados são para Operador de Produção, Assistente Administrativo, Auxiliar de Expedição, Operador de Empilhadeira, Motorista de Entrega e Técnico de Produção.

Fonte: TNH1 com Assessoria