Centro de Educação Integral fortalece cultura, esporte, lazer e educação em Arapiraca

Data: 27/05/2019



Para continuar com o trabalho de inclusão da cultura, lazer e educação, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realiza a segunda etapa do Centro de Educação Integral (CEI) Professor Mário César Fontes, em Arapiraca. Serão adicionados ao complexo um teatro/auditório e uma biblioteca que fortalecerão as atividades educativas e culturais dos estudantes e da comunidade arapiraquense.

Já em fase de construção, o híbrido entre auditório e teatro abrange uma área de 1.045,62 metros quadrados e contará com 503 lugares, sendo 14 destes reservados para pessoas com necessidades especiais. Contando com 739 m², a biblioteca se encontra no estágio de licitação.

O vice-governador e secretário de Estado Educação, Luciano Barbosa, afirma que a construção dos dois novos prédios representa o compromisso da gestão com a educação em Alagoas, que busca unificar as políticas educacionais dentro das escolas e centros de ensino, tais como o CEI.

“O CEI é um local que conta com três escolas, espaços para práticas esportivas, cultura, saúde e lazer, mostrando o compromisso da gestão com a juventude alagoana. Buscamos atender sempre aos anseios da população, com foco nos jovens”, comentou Luciano.

O Centro de Educação Integral – Em abril do ano passado, o governador do Estado, Renan Filho, inaugurou a primeira etapa do Centro de Educação Integral Mário Cesar Fontes, que contempla três unidades de ensino da rede estadual – as escolas Izaura Antônia de Lisboa (Epial), Pedro Reis e Quintella Cavalcanti, que somam 3.521 estudantes –, com piscina, quadra poliesportiva e pista de atletismo. Esse número pula para 12.182 estudantes quando somados todos os alunos da rede estadual de Arapiraca.

Atendimento à população – No espaço esportivo, acontecem aulas de natação que beneficiam aproximadamente 500 alunos da rede estadual, hidroginástica para servidores públicos e comunidade em geral – 365 pessoas fazem parte das aulas de hidroginástica. O CEI Mário César Fontes conta ainda com treinos de atletismo, voleibol, handebol e futsal também para o corpo discente da rede estadual.

O local também sediou uma das etapas regionais dos Jogos Estudantis de Alagoas (Jeal– a que concerne à 5ª Gerência Regional de Educação (Gere). Segundo Ubirajara Matos, professor de educação física no CEI, o espaço também é usado como espaço de treinamento pelas equipes, dentre as quais, 20 atletas da natação, seis equipes de futsal, cinco de handebol, duas de voleibol e 50 estudantes que treinam para as disputas de atletismo, as quais ocorrerão na etapa estadual dos Jogos.

por Ana Carolina Lima e Davi Salsa – Agência Alagoas