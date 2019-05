Estado anuncia novos concursos e divulga datas para TAF de aprovados de 2006 e 2018

Data: 27/05/2019



O governador Renan Filho (MDB) anunciou no início da tarde desta segunda-feira (27), por meio de uma rede social, que o Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos aprovados do concurso da Polícia Militar, em 2006, deve ser realizado no fim de julho, enquanto o TAF para os aprovados de 2018 deve acontecer no início de agosto.

De acordo com o governador, os testes para os candidatos de 2006 acontecem entre os dias 22 e 26 de julho. Já os que passaram no concurso de 2018 vão realizar o TAF entre 5 e 9 de agosto.

Após confirmar as datas do TAF, Renan Filho declarou que ainda não há definição para a relização do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) para quem for aprovado nos testes. “Cada coisa com o seu tempo. Primeiro vamos ver quantos serão aprovados no TAF de 2006 e 2018, e dependendo disso tudo, será divulgada a data para o CFAP”, disse.

Sobre a idade de policiais que devem iniciar na corporação, o governador destacou que o Estado não suportaria a integração acima de 30 anos “por questões previdênciárias”.

“Não dá para iniciar acima de 30 anos por questões previdênciárias. O Estado não suportaria pagar a aposentadoria de mais gente, mais rapidamente, se as pessoas entrarem com 35, porque os militares levam para a contagem do tempo de aposentadoria, as atividades anteriores, e isso é um empecilho”, afirmou.

Concurso para Polícia Civil

O Governo também anunciou que deve realizar um concurso para delegado e agente de Polícia Civil no segundo semestre deste ano. “Há muitos anos que Alagoas não faz concurso para Polícia Civil e não fizemos no primeiro mandato, chamamos uma reserva técnica para agentes”, disse o governador.

“A PC carece de um incremento no seu efetivo e isso está bem detalhado. O governador já assumiu esse compromisso e sem dúvidas vai reforçar o quadro, e ampliar suas atividades em defesa do povo alagoano, principalmente em demandas como a Delegacia da Mulher e em centros integrados”, destacou o secretário de Segurança Pública, Lima Junior, presente no encontro.

Outros concursos

O Estado também destacou que o edital para o concurso para fiscal de renda e auditor fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefaz) deve ser lançado em junho deste ano. “São dois cargos, auditor fiscal na área de receita e auditor fiscal na área fincanceira. Tendo em vista ao grande número de aposentadorias nos últimos anos, é de extrema importância”, disse George Santoro, secretário da Fazenda.

Para a área de saúde, o Governo também garantiu a realização de concursos. O secretário de Saúde, Alexandre Ayres, destacou que são 16 anos de espera e os profissionais têm buscado as informações e animados com o reconhecimento do Estado. “A rede hospitalar está sendo dobrada no Estado. São cinco novos hospitais, que serão colocados em funcionamento. O mais importante, com a mão de obra alagoana através desses concursos”, comentou.

Sobre concurso para Educação, o governador garantiu que deve fazer uma “live” no Instagram em breve com o vice-governador Luciano Barbosa para tratar sobre o tema.

Fonte: TNH1