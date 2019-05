Manifestantes fazem ato em apoio ao governo Bolsonaro em Alagoas

Data: 26/05/2019



Manifestantes percorreram a orla de Maceió neste domingo (26) em um ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e de medidas do governo, como a reforma da Previdência, o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a reforma tributária. No período da tarde, um ato foi realizado em Arapiraca, no Agreste do estado.

Na orla de Maceió, o grupo se concentrou às 9h30 na Praça Vera Arruda vestido de verde e amarelo. O ato seguiu pacífico e, segundo a organização, às 12h, cerca de 20 mil pessoas estavam na manifestação. Por volta de 13h o protesto encerrou.

A Polícia Militar não acompanhou o ato. Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) estavam no local e orientaram os motoristas.

Por volta de 11h, o grupo cantou o hino nacional e saiu em caminhada pela Avenida Álvaro Otacílio.

“Estamos aqui apoiando a reforma da Previdência, em apoio ao pacote anticrime do juiz Sérgio Moro e a Medida provisória 870, que está sendo apresentada no congresso. Apoiamos e apoio ao governo para que o congresso não venha reduzir a reforma ministerial”, afirma um dos organizadores do ato, Alessandro Gusmão.

Arapiraca

Na cidade de Arapiraca, no Agreste do estado, a concentração aconteceu às 15h, no Bosque das Arapiracas. Por volta de 17h, o grupo saiu em uma carreata pelas ruas da cidade. Segundo a SMTT, o ato reuniu cerca de 600 pessoas.

Segundo Abelardo Silva, um dos organizadores, o que motivou o ato foi a solidariedade ao presidente. “A maioria dos deputados federais e senadores têm se mostrado dispostos a não aprovar nada que parta do presidente enquanto não forem agraciados com cargos políticos ou propinas, deixando claro que não se importam em boicotar o país e nem de levarem ao caos uma economia que já vem cambaleando há alguns anos”, comentou.

Também estava na pauta da manifestação a aprovação da reforma da Previdência, do pacote anticrimes do ministro Sérgio Moro e da Operação Lava Toga.

Fonte: G1/AL