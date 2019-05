Seplag convoca reserva técnica do concurso da PM-AL de 2006 para atualizar cadastro

Data: 28/05/2019



A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) convocou os integrantes da reserva técnica do concurso de 2006 da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) para atualizar o cadastro dos candidatos. A convocação foi feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira (28).

Clique aqui e veja a lista de convocados a partir da página 20.

De acordo com a Seplag, essa atualização é necessária para prosseguir com a convocação para os testes pré-admissionais e fazer com que os candidatos tomem ciência da convocação para avaliação de aptidão física.

Para atualizar o cadastro, os integrantes devem comparecer na Diretoria de Pessoal, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no centro de Maceió. O prazo começa a contar a partir do próximo dia 3 de junho e segue até o dia 18 do mesmo mês.

Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o governador do Estado, Renan Filho (MDB) divulgou as datas dos Testes de Aptidão Física (TAF) dos concursos de 2006 e 2018. Os testes ocorrerão em julho e agosto deste ano.

Fonte: G1/AL