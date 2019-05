Acusado de matar vereador Silvânio Barbosa é condenado a 24 anos de prisão

Data: 29/05/2019



O acusado de matar o vereador Silvânio Barbosa foi condenado a 24 anos de prisão. Henrique Mateus da Silva confessou que assassinou Barbosa a facadas. A sentença foi proferida na noite de terça-feira (28).

Silvânio Barbosa foi morto com 26 facadas dentro do seu apartamento, no Benedito Bentes, em 6 de setembro de 2018. O corpo só foi encontrado dias depois por um assessor, que estranhou a falta de comunicação com o vereador e foi procurá-lo em casa.

Sousa foi preso três dias depois, no interior da Paraíba. Ele é natural de Pombal, e estava vendendo cadeiras em Alagoas quando conheceu Barbosa. Eles tiveram um primeiro encontro, e depois o vereador foi procurado por ele para um segundo.

De acordo com a polícia, Sousa disse que gostava muito de carros e que o objetivo dele era levar o carro do vereador para circular na cidade de Pombal. Silvânio chegou a oferecer R$ 10 mil para ele ir embora, mas ainda assim foi morto.

No julgamento, o juiz disse que o crime foi premeditado e cruel, pois o assassino ficou no local do crime por mais de duas horas assistindo a vítima morrer lentamente.



Fonte: G1/AL