Agência Fluvial de Penedo celebra Data Magna da Marinha com campanha de doação de sangue

Data: 29/05/2019



Em comemoração ao 154o Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo – Data Magna da Marinha, a Agência Fluvial de Penedo (AgPenedo) realizará na terça-feira (04), em sua sede, na Avenida Duque de Caxias, no Centro de Penedo, uma campanha de doação voluntária de sangue e cadastro de doadores de medula óssea, em parceria com o Hemocentro de Alagoas (HEMOAL) de Arapiraca, que também atende às demandas por sangue e derivados de Penedo e região.

As doações acontecerão das 8h às 12h e das 13h às 15h. Todos os penedenses estão convidados a se unirem aos militares nesse ato de solidariedade e amor ao próximo, lembrando que “a sua doação pode salvar uma vida!”. Para participar, o doador deve ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 kg e portar documento de identidade com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais que também devem portar documento de identidade. Enquanto aguardam o momento da doação, os voluntários poderão conhecer a Agência Fluvial de Penedo e atividades da Marinha do Brasil em vídeos e palestras.

As comemorações do 154o Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo na Agência Fluvial de Penedo prosseguem no dia 10 de junho, com a realização de cerimônia militar que contará com a participação de estudantes e convidados da Sociedade Amigos da Marinha do Baixo São Francisco.

A Batalha Naval do Riachuelo foi travada entre a Marinha Imperial Brasileira e a Armada do Paraguai no dia 11 de junho de 1865, próxima ao arroio Riachuelo, um afluente do rio Paraná, próximo à cidade argentina de Corrientes. A vitória brasileira foi decisiva para o desfecho da Guerra da Tríplice Aliança, maior conflito armado já ocorrido na América do Sul. Os exemplos de coragem e abnegação dos marinheiros brasileiros, que lutaram aquela batalha sob o comando do Almirante Barroso, servem de exemplo às novas gerações de integrantes da Marinha do Brasil, que elegeu o 11 de Junho como sua Data Magna, rememorando, todos os anos, os feitos dos heróis de Riachuelo.



Fonte: Agência Fluvial de Penedo