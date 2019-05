Mulher morre em incêndio em apartamento no bairro de Jatiúca, em Maceió

Data: 29/05/2019



Uma mulher morreu em um incêndio que atingiu um apartamento no Edifício Meyson Paris, localizado no bairro de Jatiúca, em Maceió, na madrugada desta quarta-feira (29). O Corpo de Bombeiros está no local e controlou as chamas. A vítima foi encontrada dentro do apartamento.

A vítima, identificada como Marlene Lopes, 56, não conseguiu sair do apartamento 402, onde começou o incêndio. Além dela, outros moradores inalaram fumaça e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no apartamento por volta de 3h40h. A suspeita é o que o incêndio tenha começado a partir de um curto-circuito em um ventilador.

O corpo da vítima foi encontrado dentro do apartamento por volta de 8h30. Ela estava desaparecida desde que as chamas iniciaram.

Foram enviadas ao local do incêndio 6 viaturas dos Bombeiros com 24 militares.



Fonte: G1/AL