SMTT e Secretaria de Educação realizam premiação dos alunos ganhadores dos concursos de redação e desenho sobre o trânsito

Data: 29/05/2019



A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito em decorrência do período escolhido anualmente para a realização do movimento denominado Maio amarelo, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, realizaram na manhã dessa quarta-feira (29), a solenidade de premiação dos alunos vencedores dos concursos de redação e desenho produzidos por alunos da rede municipal de ensino.

O tema dos trabalhos escolhido para 2019, foi “Se essa rua fosse minha, como o trânsito seria”, o evento contou com a participação dos alunos das escolas envolvidas, coordenadores, diretores escolares, o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito Ricardo Araújo, a Secretaria municipal de Educação, Cinthya Alves, vereadores, secretários municipais, entre outros.

A vencedora do concurso de desenho, foi ao aluna Raissa Lima Santos Batista, quem ganhou o concurso de redação foi a aluna Vanessa dos Santos Soares, ambos da rede municipal de ensino.

Antes da premiação ocorreu uma palestra sobre a segurança no transito com a representante do Detran-AL Ana Amélia Buarque. Durante sua explanação, ela abordou a importância da adoção de um comportamento seguro por parte dos motoristas, motociclistas e demais transeuntes.

Destacando que entre as principais irregularidades que põem muitas vidas em risco estão: O transporte irregular de crianças em motocicletas, excesso de passageiros em motocicletas; não utilizar os equipamentos de segurança, dirigir sob efeito de álcool, além do uso do celular ao volante, cujo é proibido falar ao telefone, como também manuseá-lo enquanto se dirige o veículo.

O Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito Ricardo Araújo, agradeceu a todos os presentes e as instituições parcerias como o Detran, Policia Militar, secretarias municipais envolvidas e empresas que colaboraram com toda a campanha. Também destacou que o movimento Maio amarelo surgiu em todo mundo como forma de conscientizar a população, sobre os cuidados necessários para se ter um trânsito mais seguro.

“O trânsito mata mais do que arma de fogo, por isso precisamos levar a educação de trânsito para toda a população, incluindo os futuros condutores. Todos esses alunos já são vencedores, pois são a inteligência e o futuro desse país”, afirmou.

Fonte: Ascom/PMP