Desde 2018, Alagoas não consegue preencher vagas do Mais Médicos

Data: 31/05/2019



Desde o ano passado que Alagoas não consegue preencher todas as vagas disponíveis no Mais Médicos, programa que melhorou os indicadores sociais nos municípios brasileiros. Dessa vez, foram ofertadas mais 60 para profissionais que passarão a fortalecer a atenção básica

Atualmente, 173 profissionais do programa federal estão atuando em Alagoas. “Em Alagoas, são 60 vagas para mais de 20 municípios e devem assumir entre 20 e 25 de junho, quando será fechada a seleção. São médicos brasileiros que estudaram no Brasil e não precisam fazer curso, vão direto para o município, para o atendimento”, explicou Ivana Pita, coordenadora do programa em Alagoas.

“Com essas vagas cobertas a gente completa os 232 médicos que a gente tinha anteriormente, quando estavam os cubanos. Só saberemos se as vagas serão preenchidas quando se apresentarem no município”, acrescenta a coordenadora do Mais Médicos.

Os profissionais tiveram até o último dia 29 para se inscrever no programa. De acordo com o Ministério da Saúde, um dos requisitos necessários é estar formado e ter habilitação em qualquer Conselho Regional de Medicina do País. As regras de adesão estão previstas no edital nº11/2019, publicado em 13 maio deste ano no Diário Oficial da União.

Segundo o ministério, para esta fase do programa, estão previstas 2.212 vagas destinadas principalmente para o atendimento na atenção primária à saúde da população que vive nas regiões com mais necessidade de cuidados.

por Regina Carvalho/Gazetaweb