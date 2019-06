Governador em exercício entrega moradias em Piaçabuçu

Data: 31/05/2019



O governador em exercício, Luciano Barbosa, e o secretário de Estado da Infraestrutura, Maurício Quintella, entregaram, nesta sexta-feira (31), a primeira etapa das obras do conjunto habitacional Cícero Francisco da Silva, localizado no bairro de Paciência, no município de Piaçabuçu, no Baixo São Francisco. A cerimônia integrou as comemorações dos 137 anos de emancipação política da cidade.

As obras do conjunto habitacional fazem parte do Programa Operações Coletivas, fruto de uma parceria entre o Governo Federal, Estadual e Prefeitura. Até a última etapa, devem ser investidos R$ 5 milhões no conjunto Cícero Francisco da Silva.

Segundo o vice-governador Luciano Barbosa, as moradias vão beneficiar famílias de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social. “Hoje, estamos entregando casas para quem mais precisa. Muitas dessas pessoas moravam de favor, na casa de familiares ou viviam de aluguel. Agora, passam a ter sua casa própria. O prefeito Djalma Beltrão apresentou esse pleito ao governador Renan Filho, que atendeu de imediato e hoje nós estamos entregando essa primeira etapa do projeto”, lembrou Barbosa.

Em 2016, o Governo de Alagoas se comprometeu a concluir as obras do conjunto habitacional, que estavam paralisadas havia quatro anos. Após apresentação de projeto, o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep) liberou R$ 1 milhão para a primeira etapa dos serviços.

Durante a visita, o secretário Maurício Quintella renovou o compromisso do Estado em concluir cerca de 1.800 casas em todo o território alagoano até 2020. “Esse é o segundo conjunto que nós estamos entregando. Já entregamos em Mar Vermelho e serão 21 municípios contemplados com essas entregas de unidades habitacionais de interesse social. Os recursos já foram aprovados pelo Fecoep, as licitações já estão ocorrendo e a gente espera, neste ano e no ano que vem, concluir essas 1.800 casas. Isso vai ser um avanço muito grande no programa de habitação do Estado”, avaliou o secretário.

A cerimônia em Piaçabuçu também contou com a presença do deputado federal Marx Beltrão, do deputado estadual Ivan Beltrão, do prefeito e do vice-prefeito de Penedo, Marcius Beltrão e Ronaldo Lopes, além de vereadores e secretários municipais da região.

por Petrônio Viana/Agência Alagoas