Ifal lança edital de concurso para preenchimento de oito vagas

Data: 31/05/2019



O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) vai realizar concurso para o preenchimento de oito vagas na carreira de técnico-administrativo. Os cargos são de assistente social, engenheiro de segurança do trabalho, médico, médico do trabalho, médico/psiquiatra e psicólogo, todos com remuneração inicial de R$ 4.180,66.

O edital do certame já foi aprovado e publicado no Diário Oficial da União publicou da quinta-feira (30). As inscrições começam no início do mês que vem e podem ser feitas entre 6 de junho e 5 de julho de 2019, por meio da página da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes). A taxa é de R$ 120,00.

As provas ficarão sob a responsabilidade do Núcleo Executivo de Processos Seletivos da Universidade Federal de Alagoas (Neps/Copeve/Ufal). A aplicação do teste objetivo será realizado no dia 25 de agosto de 2019, em Maceió. O exame será composto por 60 questões, divididas entre Português, Raciocínio Lógico, Fundamentos da Administração Pública e Conhecimentos Específicos.

O resultado final será publicado no dia 20 de setembro de 2019. Já o gabarito preliminar, assim como as provas objetivas, será divulgado nos sites www.fundepes.br e www.copeve.ufal.br, na data provável de 28 de agosto, a partir das 21h. Para aprovação o candidato deverá atingir o mínimo de 40% do total de pontos válidos.

Em caso de empate, serão utilizados como critérios de classificação o maior número de pontos na disciplina de Conhecimentos Específicos, seguido por Fundamentos da Administração Pública, Português e Raciocínio Lógico. O último critério será a idade mais elevada (dia, mês e ano).

Os aprovados poderão ser lotados em quaisquer dos campi do Ifal. De acordo com o edital, a convocação dos selecionados obedecerá ordem de classificação, e será feita na classe inicial da carreira. O prazo de validade do concurso será de dois anos, a contar da data de sua homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Confira aqui o edital do certame.

por Larissa Bastos/Gazetaweb