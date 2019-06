Ministro do TCU vem a Alagoas e critica cenário educacional do Nordeste

O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL) realizou, na manhã desta sexta-feira (31), no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, no Jaraguá, o evento “TCE na Educação”, abordando temas que estão sendo tratados como prioridades pelo tribunal a respeito da educação pública no país. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), veio a Alagoas para abordar o tema “Governança na Educação”.

Na oportunidade, ele fez críticas ao cenário educacional do Nordeste, mas pontuou que Alagoas é referência em termos de governança. “Estamos avaliando a governança em cada estado, direcionada agora para a educação multinível, políticas transversais para não acontecer o que aconteceu recentemente, de iniciarmos creches e termos milhares delas abandonadas porque não tiveram uma boa política transversal entre Estado, Município e União. E aqui é um caso peculiar porque a governança já está sendo aplicada no estado e temos agora o município de Maragogi, que está implantando a governança”, afirmou o ministro, acrescentando que o encontro é o primeiro passo para implantar aquilo que vem sendo feito aqui como um modelo para o restante do Brasil.

Na visão do ministro do TCU, o grande problema da educação pública ainda é a evasão escolar e o analfabetismo. Para ele, há deficiência especialmente no ensino fundamental e médio e na finalização do ensino médio. Boa parte dos alunos não finaliza os cursos, 48% das crianças até os nove anos não sabem ler e escrever.

“Nós temos uma situação dramática em todo o Nordeste e na Região Norte, onde os alunos não terminam o ensino fundamental. Mais de 50% até os 19 anos não terminam o ensino fundamental. Estou trazendo esses números para mostrar a situação do Brasil. E, agora, a gente começa a fazer toda uma fiscalização com o TCU no Ministério da Educação para implementar política pública na educação dos estados e municípios”.

O presidente do TCE, conselheiro Otávio Lessa, ressaltou a importância de trazer esse evento para o estado, levando-se em conta que a educação é a grande saída para os problemas do país.

Se a gente não pensar na educação, vamos ficar a vida inteira reclamando das coisas. As pessoas precisam entender isso e essa é a nossa chance. Estamos hoje com pessoas habilitadas para colocar para nossos secretários de educação de todo o estado, prefeitos e vereadores a atual situação. Acreditamos que essa troca de experiência e essa discussão vão tirar muitas dúvidas. O TCE quer sair das suas paredes e colaborar com a sociedade da forma que pode ser feito. Não vamos fazer só a parte que a Constituição determina, que é a fiscalização, mas vamos ser indutor das soluções dos problemas”.

Participam do evento vereadores, prefeitos e secretários municipais de Educação.

