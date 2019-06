Superintendente da Caixa explica ação para cliente quitar dívidas com até 90% de desconto

Data: 31/05/2019



Clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) poderão aderir a uma campanha de renegociação de dívidas com descontos que variam de 40% a 90% para poder regularizar débitos com atraso acima de 360 dias. É uma oportunidade para quem está inadimplente com o banco.

Em entrevista ao programa Pajuçara da Gente, da Rádio Pajuçara FM Maceió, nesta sexta-feira (31), o superintendente da CEF, Rodolfo Santos, explicou como acontece o procedimento e destacou a importância da ação de regularização denominada “Você na Azul”.

“Nós selecionamos os clientes que têm dívida conosco há mais de um ano, vencida, e estamos dando um desconto de até 90% para ele liquidar com pagamento à vista. Ele não vai ter que parcelar a diferença. Ele paga uma vez e no dia seguinte, o nome dele está limpo e sua capacidade de tomar crédito volta a ser estabelecida”, disse.

Em Alagoas, cerca de 40 mil clientes, entre pessoas físicas e jurídicas estão nesta situação. “Olhando para as pessoas físicas, que é o grande público, a gente tem uma estatística interessante, pois 90% dos clientes liquidam as suas dívidas e ficam com seu nome limpo com até R$ 2 mil”, afirmou Santos.

O superintendente também declarou que os clientes englobados na campanha são os de crédito comercial. “É o que deve um crédito consignado, um empréstimo pessoal, cheque especial, cartão de crédito, empresas que tomaram capital de giro conosco e não tiveram condições de pagar, algum financiamento, alguma antecipação de receita… Até clientes que já renegociaram em outro momento e não conseguiram pagar, estão podendo agora fazer esse pagamento à vista com até 90% de desconto”, reforçou.

A campanha teve início em 28 de maio e tem vigência por 90 dias. A “Você na Azul” apresenta prazo curto e definido, e não há previsão de prorrogação.

O atendimento pode ser feito pela internet, no site www.negociardividas.caixa.gov.br , pelo telefone 0800 726 8068, opção 8, nas redes sociais do banco (Facebook ou Twitter) e nas 58 agências do Estado.

com Rádio Pajuçara FM Maceió