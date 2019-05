Theatro Sete de Setembro sediou workshop Turismo e negócios Brasil x Portugal

Data: 30/05/2019



A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a MTZ Edição e Comunicação realizaram na última terça-feira, 28, no Theatro Sete de Setembro, o workshop Turismo e negócios Brasil x Portugal, quando foi abordado pelos palestrantes o sucesso do turismo em Portugal, sendo um exemplo a ser seguido mundo a fora, e também como conseguir vender produtos brasileiros no continente europeu.

O diretor executivo do polo de tecnologia de Óbidos Miguel Silvestre proferiu a palestra “O uso da tecnologia na atividade turística e experiência do sucesso de Portugal como um dos melhores destinos turísticos no mundo”, na qual abordou como Portugal se destacou no contexto do turismo mundial, utilizando para isso um orçamento austero, por meio de investimentos aplicados corretamente no desenvolvimento do setor, exemplo que deve ser utilizado no Brasil e também pelos empresários do setor. Buscando assim a criação de novas oportunidades através desse exemplo.

A segunda explanação da noite teve como palestrantes o diretor executivo da empresa Núcleo Inicial, Nuno Mendonça que abordou o tema: “Como conquistar a Europa com produtos brasileiros”, que mostrou para o público presentes composto por empresários e autoridades penedenses o caminho a ser percorrido para abrir umas empresa no continente europeu ou mesmo vender os diversos produtos em Portugal e outros países.

O evento contou com a presenças do Prefeito Marcius Beltrão, vice Ronaldo Lopes, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Pedro Soares; Dir. Executivo da MZT EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO, Mozart Luna, secretário municipais, entre outras autoridades.

Fonte: Ascom/PMP