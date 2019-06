CRB vence, interrompe sequência positiva do São Bento e entra no G-4

Data: 31/05/2019



O CRB venceu o São Bento por 2 a 1, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Brasileiro e disputada na noite desta sexta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

Com dois gols no primeiro tempo, o time alagoano construiu boa vantagem, mas sofreu pressão até o último minuto de partida, mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. Victor Ramo e Léo Ceará marcaram para o CRB, enquanto Alecsandro descontou para o São Bento.

A vitória deixa o CRB momentaneamente na terceira colocação da Série B, com 10 pontos conquistados. O São Bento, que viu a série de duas vitórias ser interrompida, ocupa o 11º lugar. A sexta rodada segue e será encerrada apenas na segunda-feira.

O São Bento entra em campo pela sétima rodada na próxima terça-feira, às 19h, quando visita o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O CRB joga apenas no sábado, às 20h30, quando recebe o América-MG, no Rei Pelé.

Fonte: Globoesporte