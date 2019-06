Governo Federal reconhece estado de calamidade pública em Maceió

Data: 31/05/2019



O Governo Federal reconheceu o estado de calamidade pública em Maceió, em Alagoas, devido “aos processos de subsidências e colapsos” – movimento de afundamento de terrenos. A portaria foi publicada na última terça-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU) e possibilita que, além de recursos financeiros, União poderá designar equipes da Força Nacional para a capital alagoana e solicitar a cooperação de regiões vizinhas.

O documento, assinado pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, destaca que a decisão entrou em vigor a partir do momento em que foi publicada.

PRIMEIRA PORTARIA

Em dezembro de 2018, a Prefeitura de Maceió, por meio do Diário Oficial do Município, solicitou que o Governo Federal reconhecesse situação de emergência em razão do aparecimento de fissuras em imóveis e vias públicas do bairro Pinheiro, em Maceió.

Atendendo ao pedido através do Ministério da Integração Nacional, no dia 28 de dezembro de 2018, o governo reconheceu o estado da região.

RELATÓRIO DA CPRM

O laudo conclusivo realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) apontou que a instabilidade do solo nos bairros do Pinheiro, Bebedouro e Mutange foi motivada pela extração de sal-gema. Confira o documento divulgado no dia 8 de maio de 2019.

Um fenômeno chamado halocinese – movimentação do sal – estaria afetando a região devido a desestabilização das cavidades provenientes da extração do material. Além disso, a atividade está criando uma situação dinâmica com reativação de estruturas geológicas antigas, subsidência (afundamento) do terreno e deformações rúpteis na superfície (trincas no solo e nas edificações em parte dos bairros).

O relatório ainda mostra que as fissuras que surgiram na superfície são agravadas pelos efeitos erosivos acarretados pelo aumento da infiltração da água de chuva em fraturas já existentes e em novas que apareceram em razão do afundamento do solo.

Confira a portaria de nº 1.311 na íntegra:

O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008, resolve:

Art. 1º Reconhecer, o Estado de Calamidade Pública no município de Maceió/AL, em decorrência de Subsidências e Colapsos, COBRADE: 1.1.3.4.0, Decreto 8.699 de 25 de março de 2019, processo nº 59051.006838/2019-72.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE LUCAS ALVES

Acesse o documento aqui.

por Rayssa Cavalcante/Gazetaweb