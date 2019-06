Inscrições para o Circuito Cinema de Penedo 2019 já estão abertas

Data: 31/05/2019



Os cineastas alagoanos já podem se inscrever para o maior evento audiovisual do estado. O Circuito Cinema de Penedo deste ano abre suas inscrições online para as mostras competitivas e não competitivas a partir desta sexta-feira (31). Os vencedores das mostras competitivas poderão faturar prêmios de até R$ 10 mil em dinheiro.

Todas as informações serão veiculadas por meio de um edital lançado no site oficial do evento. Este ano, o circuito acontece de 25 de novembro a 1º de dezembro. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 26 de julho.

A novidade deste ano é a participação, por parte dos realizadores, nas competições programadas para o evento, que poderão inscrever seus filmes curta-metragem nas mostras não competitivas de cinema infantil.

No ano passado, a novidade da vez foi a possibilidade de votação por parte do público por meio de um sistema de votação online, feito por um aplicativo criado especialmente para o evento.

Na edição anterior, o filme “À Espera”, dos alagoanos Nivaldo Vasconcelos e Sônia André, foi eleito como melhor filme pelos dois júris [especializado e popular] do 8º Festival de Cinema Universitário de Alagoas.

O evento

O Circuito Penedo é composto por três festivais: o 12º Festival do Cinema Brasileiro de Penedo é aberto a todos os realizadores brasileiros e aceita, para a competição, filmes em curta-metragem. No 9º Festival de Cinema Universitário de Alagoas podem ser inscritos curtas-metragens produzidos nas instituições de ensino superior e escolas técnicas de cinema de todo o país. Já a Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, que está em sua 6ª edição, recebe curtas com temática ambiental e socioambiental.

Vários eventos consagrados do cinema alagoano compõem o Circuito Penedo, que movimenta a cidade histórica e atrai, anualmente, centenas de produtores e amantes da sétima arte de todo o Brasil para as margens do Rio São Francisco.

Além das mostras competitivas, o circuito traz as Mostras Não Competitivas de Cinema Infantil, de longas-metragens nacionais e a retrospectiva da Mostra Sururu de Cinema Alagoano. Durante sete dias, também são realizadas oficinas, palestras, mesas-redondas, apresentações artístico-culturais e shows musicais.

Todas as atividades são gratuitas, com livre acesso do público, e acontecem num galpão refrigerado de 800m², com carpete, tapete vermelho e uma tela de projeção de 9×3 metros: um grande cinema em plena praça 12 de Abril, no Centro Histórico de Penedo.

O Circuito Penedo de Cinema é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais (IECPS), da Universidade Federal de Alagoas e da Secretaria de Estado da Cultura.

*Com Secult