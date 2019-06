CSA confirma contratações de Keirrison e paraguaio Benítez

Data: 14/06/2019



A diretoria do CSA já iniciou as contratações para reformular o elenco durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América. Os três primeiros reforços confirmados pelo departamento de futebol são o volante Jean Cléber, o meia Julián Benítez e o atacante Keirrison. Os novos contratados devem chegar ao clube no próximo dia 20, data de reapresentação geral do elenco.

Segundo o executivo de futebol Fabiano Melo, o CSA deve contratar mais 5 jogadores para a volta do Brasileirão em julho. A permanência do técnico Marcelo Cabo também foi confirmada.

Keirrison de Souza Carneiro tem 30 anos, é natural de Dourados-MS, mede 1,84m de altura e atua como centroavante. O jogador despontou no futebol brasileiro nos anos de 2007 e 2008, quando se tornou artilheiro do Coritiba e depois reforçou o Palmeiras na temporada seguinte. Com o ápice na carreira, Keirrison foi negociado para o Barcelona, mas não atuou pelo clube catalão. O atacante defendeu ainda as cores do Benfica e Fiorentina antes de retornar ao Brasil e jogar por Santos, Cruzeiro, Coritiba e Londrina, onde disputou seis jogos no último ano e marcou um gol, segundo o site de estatística O Gol.

por Paulo Victor Malta/TNH1