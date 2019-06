Marinha do Brasil abre inscrições para concurso do Quadro Técnico de Praças da Armada

Data: 14/06/2019



A Marinha do Brasil abriu as inscrições para o concurso do Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA), que oferta 30 vagas para candidatos com nível médio técnico completo. O curso forma submarinistas, com rendimentos de mais de R$ 5 mil após o período de especialização.

As inscrições vão até 11 de julho e podem ser realizadas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou presencialmente, nos endereços listados no edital. Na área de jurisdição do Comando do 3o Distrito Naval, as inscrições podem ser realizadas: em Natal-RN, no Comando do 3o Distrito Naval; em Recife-PE, na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco; e em Fortaleza-CE, na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará.

A taxa de inscrião é de R$ 74, tendo direito a pedido de isenção os candidatos pertencentes a família com renda inferior ou igual a meio salário-mínimo e que sejam registrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, ou que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Para concorrer, é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado do sexo masculino, ter 18 anos completos e menos de 25 no dia 1° de janeiro de 2020, possuir ensino médio técnico completo na área a que concorre, estar registrado no órgão fiscalizador da profissão e estar em dia com as obrigações civis e militares.

Das 30 vagas, 14 são para a área de Eletroeletrônica – titulações em Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica e Mecatrônica – e 16 para Mecânica – titulações em Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica e Refrigeração & Climatização.

Os candidatos realizarão Prova Objetiva de conhecimentos profissionais para cada área técnica e uma Redação. Em seguida, os aprovados na prova objetiva realizarão Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (nadar a distância de 25 metros em 50 segundos e correr o percurso de 2.400 metros em 16 minutos), Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração.

Os aprovados vão para o Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), localizado no Rio de Janeiro, e estudarão Formação Militar Naval e Compatibilização técnica para a especialização. Ao final, serão graduados Terceiro-Sargento da Marinha recebendo rendimentos de cerca de R$ 4.000,00.

Os alunos que forem aprovados no Curso de Formação de Sargentos serão matriculados no Curso de Subespecialização de Submarinos para Praças, que terá duração de cerca de 24 semanas no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché (CIAMA). Ao final, serão submarinistas com rendimentos de mais de R$ 5 mil.

Locais de inscrição no Comando do 3o Distrito Naval:

Natal (RN) – Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 3o Distrito Naval – Rua Coronel Flamínio, S/N – Santos Reis – Natal/RN- CEP: 59010-500. Tel: (84) 3216-3117.

Recife (PE) – Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco – Avenida Olinda s/no – Complexo do Salgadinho – Olinda – PE. CEP: 53010-000. Telefone: (81) 3412-7615.

Fortaleza (CE) – Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará – Avenida Coronel Filomeno Gomes s/no – Jacarecanga – Fortaleza – CE. CEP: 60010-280. Telefone: (85) 3288-4726.

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 3o Distrito Naval – (84) 3216-3048

por Assessoria de Comunicação Social da Agência Fluvial de Penedo