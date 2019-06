Penedo segue investindo na qualidade da merenda escolar nas escolas municipais

Data: 14/06/2019



O município de Penedo desde o ano de 2013 tem investido constantemente na qualidade da alimentação escolar e na eficiência de sua distribuição, representando um importante avanço na qualidade da alimentação, distribuída nas escolas municipais da zona urbana e rural, com diversas ações como a criação da Padaria escolar, que entrega 2200 pães por dia as escolas municipais e também a Horta escolar que no ano de 2018 atendeu mais de 1000 alunos com diversas hortaliças e verduras, livres de agrotóxicos, além da aquisição de materiais de primeira qualidade para o preparo das refeições.

Todas as escolas municipais de Penedo participaram recentemente de um diagnóstico realizado pelo Conisul- Consorcio intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas, sobre a qualidade da alimentação escolar em Penedo e obtiveram medias entre 68 e 90 pontos em um estudo na qual as escolas eram avaliadas entre 0 até 100 pontos, os números de pontos representavam uma classificação entre: ótimo, bom, ruim ou péssimo. Professores, funcionários, alunos e pais de alunos responderam a pesquisa utilizada para a elaboração do referido diagnóstico.

O diagnóstico elaborado pelo Conisul se deve ao início da parceria com a Semed, para compras consorciadas de diversos materiais, entre outras ações. Mostrando com isso a satisfação e a aceitação da comunidade escolar, com a alimentação oferecida para os alunos em Penedo.

Itens que compõem a merenda

Nos últimos dois anos foram distribuídos 76.600 mil kg de cereais, 52.770 mil kg frios e 216 mil kg de hortifrúti, entre muitos outros itens nas escolas e creches da rede municipal.

Entre os itens distribuídos pela Semed, estão vinte tipos de itens Hortifrúti: Abóbora banana, batata doce, batata inglesa, beterraba, raízes em geral, frutas, frios como queijo e presunto e tipos de carne, a exemplo de carne moída, carne bovina, carne de frango, charque, ovos; além de trinta itens de cereais.

Com relação ao Hortifrúti, as creches- Escolas municipais de Educação Infantil do município recebem quinzenalmente produtos oriundos da horta escolar, a exemplo de: Coentro, alface, cebolinha e tomates, não contendo nenhum tipo de aditivo. Outros produtos adquiridos pela Semed para alimentação escolar são: Arroz integral, açúcar demerára, que é mais saudável, macarrão, feijão, biscoito, entre outros.

Fiscalização

Outro ponto de destaque com relação ao tema, é a Coordenação responsável pela alimentação escolar, que também tem a atribuição de fazer a fiscalização, sendo essa mais é uma inovação da administração. De acordo com a nutricionista Carla Sampaio, não existe conhecimento de outra prefeitura em Alagoas, que tenha esse serviço de fiscalização, onde a equipe responsável atua semanalmente nas escolas e creches do município.

Entre as funções da fiscalização está verificar se tem alimento vencido, condições de armazenamento adequados, se está havendo o desperdício de alimento, controle higiênico dos alimentos, verificando também se o cardápio produzido pela nutricionista está sendo seguido corretamente, entre outras funções.

“Tratamos as escolas como nossas casas e nossos alunos como filhos e filhas, por isso nos preocupamos em ofertar o melhor. Além disso acompanhamos e fiscalizamos periodicamente desde a distribuição ao consumo dos alimentos por nossos discentes”, destacou a Secretária Municipal de Educação Cintya Alves.

Fonte: Ascom/PMP