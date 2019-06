Pré-matrícula para Educação de Jovens e Adultos começa a partir do dia 21

Data: 14/06/2019



Buscar conhecimento, qualificação e um diploma. Esse é o desejo de muitos jovens e adultos alagoanos que, por algum motivo, não concluíram o ensino fundamental ou médio. Esse desejo pode se concretizar a partir do dia 21 com a pré-matrícula da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual. O cadastro deve ser feito pelo site www.matriculaonline.al.gov.br até o dia 30 de junho.

Serão ofertadas vagas para o Ensino Fundamental – 1º e 5º períodos do turno diurno e 1º e 6º períodos noturno – com idade mínima de 15 anos para a pré-matrícula e EJA Médio (1º período) com idade mínima de 18 anos. Para quem não possuir computador ou acesso a internet, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) vai disponibilizar pontos de apoio nas Gerências Regionais de Educação.

No ato da pré-matrícula, o interessado deverá informar os seguintes dados do estudante: nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, endereço completo com CEP, telefones fixo e móvel, endereço de e-mail, nome do pai, mãe ou responsável legal (se for menor de idade) e rede escolar de origem. Ele também deve declarar se o mesmo possui algum tipo de deficiência e apontar o período e o turno pretendidos, selecionando até três opções de escola para estudar.

Confirmação – Após a efetivação da pré-matrícula, o interessado deve voltar ao site www.matriculaonline.al.gov.br no período de 1 a 5 de julho para conferir o resultado e saber para qual escola foi selecionado, assim como o local e data para a confirmação da matrícula, que também ocorre no período de 1 a 5 de julho.

Na EJA, o estudante conclui o Ensino Fundamental 1 em dois anos e meio, dividido em cinco períodos e o Ensino Fundamental 2 em dois anos e meio, dividido em cinco períodos. E o Ensino Médio em dois anos, dividido em quatro períodos. A idade mínima para ingressar na EJA é 15 anos completos para o Ensino Fundamental e 18 anos completos para o Ensino Médio.

por José Arnaldo e Ana Paula Lins/Agência Alagoas