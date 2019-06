Homem é preso suspeito de estuprar menino de 13 anos em Teotônio Vilela, Alagoas

Data: 15/06/2019

Um homem de 53 anos foi preso na noite de sexta-feira (14), no município de Teotônio Vilela, no Agreste de Alagoas, por suspeita de estuprar um adolescente de 13 anos em um mercado de peixe.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe do adolescente denunciou que flagrou o homem abusando de seu filho, por volta de 23h30, no mercado que fica nos fundos do Centro Integrado da Segurança Pública (CISP) da cidade.

Ainda de acordo com a polícia, a mãe contou que estranhou a demora do filho chegar em casa e, ao sair para procurá-lo, ouviu gemidos e, quando entrou no mercado, flagrou o abuso. Ainda segundo ela, o menino estava sem roupas.

À polícia, o menino denunciou que o suspeito o convidou para ir buscar um bolo e, quando chegou ao local, o obrigou a ter relações sexuais.

O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, onde foi autuado por estupro.

por Carolina Sanches/G1