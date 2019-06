OparaNews transmite Penedense x CEO neste domingo, 16, pelo Alagoano Sub-20

Data: 15/06/2019

O OparaNews, através da Fan Page no Facebook, irá transmitir ao vivo a partida entre Penedense e CEO pela 2ª rodada do Campeonato Alagoano Sub-20 de 2019. O confronto entre as duas equipes acontecerá neste domingo, 16, a partir das 15h no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo.

Valdi Fernando e Walberth Lima estarão ao vivo levando todas as informações desta partida para os internautas. O Penedense estreou na competição na semana passada e empatou em 1 a 1 fora de casa com a equipe do Internacional.

Para assistir ao jogo acesse o link abaixo:

https://www.facebook.com/oparanewspenedo/



por Redação