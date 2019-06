Coordenadoria da Juventude e Projeto juventude quilombola realizam curso sobre empreendedorismo no CRAS Senhor do Bonfim

Data: 16/06/2019



A Prefeitura Municipal de Penedo por meio da Secretaria de Cultura e a Coordenadoria da Juventude, fazendo parte do Projeto Juventude quilombola, realizou no CRAS- Centro de Referência em Assistência Social, do bairro Senhor do Bonfim, popular oiteiro, um curso de empreendedorismo para os jovens da comunidade, com a presença do Coordenador da Juventude Cleiton Porfirio, além da equipe do CRAS, entre outros .

O curso também contou com a parceria do Programa Acessuas Trabalho, com o apoio da Coordenadora Socorro Costa.

Projeto

De acordo com a Coordenadoria da Juventude, o projeto juventude quilombola tem como principal objetivo dar espaço, voz e oportunidade para os jovens que vivem em zonas com alto índice de vulnerabilidade social e econômica ou comunidades quilombolas tradicionais do município, para obter informações sobre as necessidades e dificuldades desses jovens, buscando assim, através do poder público solucionar questões como: transporte, segurança, cultura, mercado de trabalho, profissionalização, esporte e o lazer

Outro objetivo é possibilitar ao jovem desenvolver seu talento, gerar renda e administrar seu próprio negócio, buscando com isso a emancipação e a autonomia desses jovens, proporcionando alternativas em relação ao desemprego.

“Agradeço a secretária Aliny Costa por nos proporcionar esse evento tão importante para os jovens daquela comunidade, além da mobilização para nos receber promovida pelo CRAS Senhor do Bomfim”, afirmou o Coordenador da Juventude Cleiton Porfirio.

Fonte: Ascom/PMP