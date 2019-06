Senador Renan e prefeito Rui trocam farpas sobre Lava Jato via twitter

Data: 16/06/2019



Não demorou para a crise envolvendo o vazamento de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, começar a respingar na política local. Em sua conta no twitter o senador Renan Calheiros (MDB) repercutiu o tema e aproveitou para atacar o prefeito Rui Palmeira (PSDB).

Segundo Calheiros, ao retuitar matéria do UOL com a manchete : Moro orientou Deltan a “ficar com 30% das delações; juristas veem fato grave”, ele completou dizendo: “A Lei não separa quem investigar e quem não investigar. Ser há 100%, como no caso da Odebrecht, teriam de investigar todos. Deixaram de fora 70%. Dentre eles, o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, mesmo depois de seu nome ter vazado como peneira”.

Em poucos minutos a postagem já foi sendo repercutida por seus seguidores, mas também por críticos.

Como prova de que queria, de fato, que Rui soubesse de sua opinião, ele marcou o prefeito da capital.

Na mesma hora o prefeito Rui providenciou sua resposta, ainda mais curto, mas sem perder o tom da provocação.

Também se referindo a acusações sobre as investigações da Lava Jato, contra o senador, ele postou: “O senador Renan Calheiros tem mania de nivelar todos pela sua régua. Me respeite e vá cuidar dos seus inúmeros processos no STF”.

A postagem de Renan acontece num momento em que, em Maceió, Rui pode vir a se reunir com o governador Renan Filho (MDB), para discutirem estratégias para ações conjuntas no bairro do Pinheiro, Mutange e Bebedouro.

Por conta da gravidade do problema, há uma semana Rui enviou uma carta ao governador. Na semana passada, o presidente da Casa da Indústria, José Carlos Lyra deu mais um passo para a articulação do encontro em território neutro.

por Marcos Rodrigues/Gazetaweb