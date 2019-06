ALAGOANO SUB-20: Penedense vence o CEO no estádio Dr. Alfredo Leahy por 1 a 0

Data: 16/06/2019

Na tarde deste domingo, 16, o Sub-20 do Sport Club Penedense venceu a equipe do CEO, de Olho D’água das Flores, por 1 a 0 pela 2ª rodada do Campeonato Alagoano Sub-20. O gol do time ribeirinho foi marcado por Ronald aos 26 minutos da etapa complementar.

A primeira etapa foi marcada pelo nervosismo de ambas as equipes que buscavam a todo tempo fazer o primeiro gol da partida. O Penedense pecava nas finalizações, enquanto que a equipe do CEO apostava no contra ataque sem muita eficiência.

Já no segundo tempo, o Penedense continuou tomando a iniciativa já que estava com um jogador a mais após a expulsão de Alan da equipe do CEO ainda no primeiro tempo. De tanto insistir, o Penedense foi coroado com um bonito gol do jogador Ronald.

Após o gol, o Penedense administrou o placar até o final da partida. O time ribeirinho em dois jogos na competição, tem 4 pontos, 1 empate e 1 vitória.

O público não foi divulgado pela diretoria do Penedense, mas cerca de 400 torcedores compareceram ao estádio Dr. Alfredo Leahy. A renda foi de R$ 934,00.

O Penedense volta a campo agora no próximo domingo, 24, onde irá enfrentar o Coruripe no Estádio Gerson Amaral, ás 15h.

Confira abaixo o gol do Penedense na transmissão do OparaNews através do Facebook.

por Redação