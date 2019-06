Jogo do Penedense Sub-20 teve transmissão ao vivo pela Fan Page do OparaNews

Data: 16/06/2019

O OparaNews através da sua Fan Page no Facebook transmitiu ao vivo o jogo do Sport Club Penedense contra a equipe do CEO pelo Campeonato Alagoano Sub-20. A partida foi realizada no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo, e o time ribeirinho venceu pelo placar de 1 a 0. Gol de Jamesson aos 26 minutos da etapa complementar.

A narração ficou por conta de Valdi Fernando e os comentários de Walder Lima. Durante a transmissão tivemos um pico de 47 internautas simultâneo, centenas de comentários e dezenas de compartilhamentos. Até o momento a transmissão já foi visualizada mais 400 vezes.

Confira abaixo as entrevistas de Daniel Mendonça, presidente do Penedense e do jogador destaque da partida Danilo. Além dos comentários do jogo feito pelo comentarista Walder Lima.

Áudio – Walder Lima

por Redação